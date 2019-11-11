'Çizgilerle Yemen' Sergisinin ikincisi Kayseri'de açıldı

İlki İstanbul'da Çamlıca Cami'nde açılan 'Çizgilerle Yemen Sergisinin ikincisi Kayseri Müftüsü Şahin Güven tarafından açıldı.

Dünyanın çeşitli bölgelerindeki karikatüristlerin çizdiği 60 eserin yer aldığı 'Çizgilerle Yemen' Sergisi kentte bulunan bir alışveriş merkezinde açıldı. Açılışta konuşan İl Müftüsü Şahin Güven, yaşanan dramın görülerek farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Güven açıklamasında; "Mevlidi Nebi Haftası sebebiyle Kayseri’de önemli bir etkinlik daha gerçekleştirmekteyiz. Bu etkinlik ‘Çizgilerle Yemen’ sergisi. Dünyanın farklı ülkelerinde bulunan karikatürist çizerlerimizin Yemen’de yaşanan dramlara dikkat çekmek için yapmış oldukları eserlerin bir araya toplanması sonucu gerçekleşen bu sergimizde 60 adet çizgilerle Yemen’i anlatan portremiz var. Bunları dünyanın farklı yerlerinden çizen karikatüristlerimizin kendilerinden onay alınarak diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle uluslararası Çizgilerle Yemen Sergisi’nin ilkini Büyük Çamlıca Camimizin sergi salonunda gerçekleştirmiş olduk. İkincisini de hayırlısıyla Kayseri’de gerçekleştiriyoruz. Biz Kayseri İl Müftülüğü olarak talip olduk. Kayserili vatandaşlarımızın özellikle bu alışveriş merkezimize geldikleri zaman sergiyi gezmek, ve burada anlatılan dramı görmek suretiyle bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Hepiniz biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk Diyanet Vakfı, dünyanın neresinde bir dram varsa, neresinde ihtiyaç varsa oraya yardımcı olmaya çalışıyor. Bunun en önemli ayaklarından birisi de halkımızın dünyanın dört bir yanına yaşanmakta olan dramlara dikkatlerinin çekilmesidir. İnşallah Kayseri halkımız, buradaki çizerlerimizin çizmiş olduğu Yemen’deki dramı görerek farkındalıkları artar ve ona göre ellerinden gelen gayreti gösterir diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından katılımcılar, eserleri gezerek bilgi aldı.

KAYSERİ 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:36

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.