Caminin bağış parasını çalan şüpheli yakalandı

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KAYSERİ'de caminin bağış kutusundan 350 lirayı çalarken güvenlik kamerasına yansıyan Y.E.S. (23), polis tarafından gözaltına alındı.

Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Camii'nde imam odasında bulunan bağış kutusundan 350 lira, İbrahim Halilullah Camii'nde de kamera kayıt cihazı çalındı. Polis, hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırsızlık olayını Y.E.S'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Y.E.S., evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde, çalınan güvenlik kamerası cihazı bulunarak, camiye teslim edildi. Şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



KAYSERİ 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:53

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