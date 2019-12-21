31 Temmuz 2018’de PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda eşi Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa’yı kaybeden Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, yeni doğan oğluna ’Bedirhan’ ismini verdi.

Hakkari Yüksekova’da 31 Temmuz 2018’de, otomobille eşi astsubay çavuş Serkan Karakaya’yı birliğinde ziyaret eden Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya, dönüş yolunda PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Olaydan bir süre sonra hayatını Ayşenur ile birleştiren Serkan Karakaya, dün yeniden baba olmanın heyecanını yaşadı. İkiz çocuk babası olmayı beklerken, çocuklarının birini anne karnında kaybeden Karakaya, İHA’ya yaptığı açıklamada, "Rabbim, benden eşimi ve ilk göz ağrım yavrum Bedirhan Mustafam’ı aldığında yanmıştım, yıkılmıştım, bitmiştim. Rabbim sonra Ayşenur’u karşıma çıkardı. Hamt olsun. Evlendik, mutluyuz. Sonra çocuğumuzun olacağı mutlu haberi aldık, doktora gittik. Doktor çocuğun ikiz olduğunu söyledi. O an doktorun odasında mutluluk, hüzün, huzur ve sevinçle karışık bir duyguya bürünerek hıçkıra hıçkıra ağladım. Doktor şaşırdı; ’Çocuğunun olmasını istemiyor musun, hemde ikiz’ dedi. Bende ’Hayır hocam ondan değil insan çocuğu olsun istemez mi?’ dedim ve başımızdan geçen elim olayı anlattım. İlerleyen sürede çocuğumuzun birisi anne karnında öldü, birisi kaldı. Cinsiyetinin erkek olacağını öğrendik. Ben ’Erkek olursa çocuğumun, ilk göz ağrımın adını yaşatacağıma söz vermiştim ama eşime daha bu konuyu söylememiştim. Ayşenur geldi ve bana ’Çocuğumuzun adını buldum söyleyeyim mi’ dedi. Bende ’Söyle bakalım’ dedim. Eşim bana ’Çocuğumuzun adını sende istersen Bedirhan koyalım’ dedi. Bende ’Zaten ben bu ismi düşünüyordum, sende bana destek oldun çocuğumuzun adı inşallah sağlıklı bir şekilde dünyaya gelirse Bedirhan olacak’ dedim. Her şeyini Bedirhan ismine göre hazırladık. Dün akşam da doğuma girdi ve sabah saat 5 gibi Bedirhan’ımızı kucağımıza aldık. Yine bende sevinç,huzur, hüzün hepsi bir arada. Rabbim kimseyi evladıyla sınamasın. Bedirhan Mustafam’ın yeri annesi ile bende çok ayrı. Ben onları son nefesime kadar unutmayacağım. Ateşimiz hala ilk gün ki gibi içimizde yanıyor. Bu ülkede Bedirhan’lar bitmez. Rabbim’e hamt olsun ki, bir Bedirhan da tekrar bana nasip etti. İnşallah bahtı açık olur" ifadelerini kullandı.

KAYSERİ 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:16

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