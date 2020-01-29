Büyükşehir ekibi yeniden Elazığ’da

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 6,8 büyüklüğündeki depremin vurduğu Malatya ve Elazığ’da incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç’ın görüşmeleri sırasında AFAD’ın Büyükşehir Belediyesi’nden talebi üzerine iki itfaiye aracı ile 8 kişilik ekip Elazığ’a uğurlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Elazığ depreminin hemen ardından AFAD ile koordinasyonu sağlayarak deprem bölgesine iş makineleri ve itfaiye araçlarıyla 20 kişilik ekip göndermişti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bünyesindeki arama kurtarma ekibi bölgedeki çalışmalarını tamamlayarak Kayseri’ye döndü. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da depremin en büyük hasarı verdiği Malatya ve Elazığ’da incelemelerde bulundu.

Depremin yıktığı binaların enkaz alanların, depremzedeler için kurulan çadır bölgelerinde incelemelerde bulunan Başkan Memduh Büyükkılıç, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve yetkililerle de görüşerek taleplerini aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Elazığ’da bulunduğu sırada AFAD kanalıyla Büyükşehir Belediyesi’nden iki itfaiye aracı talebinde bulunuldu. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi talep üzerine hazırlıklarını yaparak sekiz kişilik ekiple iki itfaiye aracını bölgeye gönderdi. İtfaiye erlerini Elazığ’a Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan ile arkadaşları uğurladı.

KAYSERİ 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:02

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.