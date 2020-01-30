Tarihi eser kaçakçıları evlerinde yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde evlerinde tarihi eser bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan asayiş çalışmalarında 2 ayrı evde yapılan aramalar sonucu 121 adet sikke, 17 adet tarihi obje, 20 adet yüzük, 2 adet mühür ve 5 adet bilezik ele geçirildi. Evlerinde tarihi eser bulunan T.A. ve H.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Ele geçirilen materyallere el konulurken, gözaltına şahıslar işlemleri yapılmak üzere gerekli mercilere sevk edildi.

KAYSERİ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:15

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