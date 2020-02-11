Kayseri'de sığırcıkların dansı

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KAYSERİ'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda sığırcık kuşlarının gökyüzünde dans edercesine toplu halde uçuşu, güzel görüntüler oluşturdu.

Develi ve Yeşilhisar ilçe sınırında bulunan 301 kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda sığırcık kuşları, gökyüzünde görsel şölen yaşattı. Sığırcıkların uyum içinde toplu halde aynı anda aynı yöne uçmaları, görenlerin ilgisini çekti. Bir süre bölgede uçan kuşlar, daha sonra uzaklaştı.





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