Erciyes, 2020 Kar Voleybolu Dünya Turu’na ev sahipliği yapacak

Bu yıl ikincisi düzenlenecek Kar Voleybolu Dünya Turu'nun 2020 yılı takvimi, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından açıklandı.

Türkiye, bu yıl 1215 Mart 2020 tarihlerinde Erciyes’te organizasyona ilk kez ev sahipliği yapacak. Organizasyonun diğer ayağı ise 2023 Ağustos 2020 tarihlerinde Arjantin’de gerçekleşecek. FIVB tarafından övgüyle bahsedilen Türkiye Voleybol Federasyonu, 2017 yılından bu yana 5 Avrupa Etabı ve 2 Türkiye Şampiyonası olmak üzere toplam 7 Kar Voleybolu organizasyonuna imza attı. 2018’de Avusturya’da yapılan ilk Kar Voleybolu Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye, kadınlar kategorisinde gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

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