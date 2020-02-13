Kayseri’de eğitime kar engeli

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Kayseri’de yoğun kar yapışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kayseri’de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kar yağışı nedeniyle Felahiye, Bünyan, Akkışla, Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde de eğitime bir gün ara berildiği duyurulmuştu.

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