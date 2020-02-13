“Gençlik Psikolojisi, gönüllülük bilinci, davranışsal bağımlılık” projesinin protokolü imzalandı

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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Psikolojisi, Gönüllülük Bilinci, Davranışsal Bağımlılık Projesinin protokolünü imzalandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "İmzalanan 48.000 TL bedelli projede; gençlerin ve gençleri yetiştirecek yol gösterecek personelin milli ve manevi değerlerine, kültürel bağlara sahip, zihinsel duygusal ve psikolojik olarak güçlü bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak amaçlanıyor" dedi.

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