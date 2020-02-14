Kayseri’de çığ düşen bölgede çalışmalar tamamlandı Sabah saatlerinde çığ düşen bölgede ses bombası patlatıldıktan sonra temizleme çalışması yapılacak İHA çığ bölgesini havadan görüntüledi

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Kayseri’nin Sarız ilçesinde düşen çığ bölgesinde ekiplerin arama çalışmaları ikinci çığ tehlikesi nedeniyle sona erdi.



Kayseri’nin Sarız ilçesine bağlı Bostanlı mevkiinde akşam saatlerinde yola çığ düştü. Düşen çığ nedeniyle KayseriKahramanmaraş yolu trafiğe kapatıldı. Olayın duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramada çığ altında kalan araç yada şahsın olmadığı belirlendi. Öte yandan, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.



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