Kayserispor 8 hafta sonra kazandı Kayserispor'un ilk deplasman galibiyeti

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de 8 hafta sonra galip geldi.

Süper Lig'in son sırasında bulunan Hes Kablo Kayserispor, haftalar sonra galibiyet aldı. Ligin 22.haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşan ve müsabakayı tek golle kazanan Sarı Kırmızılılar, bu sezonki 3. galibiyetini aldı.

Hes Kablo, bu sezon ligin 10.haftasında sahasında oynadığı Fenerbahçe ve ligin 14.haftasında sahasında oynadığı Rizespor maçını 10 kazanmıştı. Sarı Kırmızılılar, ligdeki üçüncü galibiyetini de 10'lık sonuçla almış oldu.

Diğer yandan Hes Kablo Kayserispor, bu sezon ilk kez deplasmanda kazandı. Sarı Kırmızılılar geride kalan 22 haftada deplasmanda oynadığı 12 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik 9 mağlubiyet aldı.

Sarı Kırmızılılar, ligin 22.haftası sonrasında 15 puana erişti. Kayserispor puan tablosunda 18. sırada bulunuyor.

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