Kayseri Süper Amatör Küme’de 19.hafta tamamlandı Belsinspor liderliğini sürdürdü

Kayseri Süper Amatör Küme’de ligin ikinci yarısının 19. haftası tamamlandı. Bir birinden önemli karşılaşmaların oynadığı karşılaşmalar ile hem zirve yarışı hem de alt sıralarda yangın yeri. İşte 19.haftanın sonuçları;
Kayseri Gençlerbirliği 53 Kayseri Demirspor
Buğdaylıspor 13 Hacılar Erciyesspor
Esen Makina Belsinspor 32 Trend Gayrimenkulspor
Kayseri Yolspor 10 Kocasinan Şimşekspor
Kocasinan Ülküspor 10 Özvatan Gençlikspor
Develispor 81 Talas Anayurtspor
Kayseri Şekerspor 30 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen)
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