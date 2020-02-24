Kayseri Süper Amatör Küme’de 19.hafta tamamlandı Belsinspor liderliğini sürdürdü

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Kayseri Süper Amatör Küme’de ligin ikinci yarısının 19. haftası tamamlandı. Bir birinden önemli karşılaşmaların oynadığı karşılaşmalar ile hem zirve yarışı hem de alt sıralarda yangın yeri. İşte 19.haftanın sonuçları;

Kayseri Gençlerbirliği 53 Kayseri Demirspor

Buğdaylıspor 13 Hacılar Erciyesspor

Esen Makina Belsinspor 32 Trend Gayrimenkulspor

Kayseri Yolspor 10 Kocasinan Şimşekspor

Kocasinan Ülküspor 10 Özvatan Gençlikspor

Develispor 81 Talas Anayurtspor

Kayseri Şekerspor 30 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen)

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