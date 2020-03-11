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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezi ve LÖSEV Kayseri Şubesi tarafından Lösemili çocuklar için düzenlenen turnuva sona erdi.

Satranç, okçuluk, atletizm gibi değişik branşlarda yarışan lösemili gençler keyifli bir gün geçirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "Çocuklarımızı tesislerimizde ağırladığımız için mutluyuz" dedi.

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