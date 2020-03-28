Kayserispor en fazla golü ikinci yarılarda buldu

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Hes Kablo Kayserispor, ligde oynadığı 26 maçta 28 gol atarken en fazla maçların ikinci yarısında gol buldu.

Süper Lig 20192020 sezonunda 26 müsabakaya çıkan ve rakiplerine 28 gol atabilen Hes Kablo Kayserispor, 13 gol maçın ilk yarısında bulurken 15 gol de maçların ikinci yarısında kaydetti. 22 maçta golle buluşan sarı kırmızılı takım, ilk 30 dakika içerisinde 5 gol attı. Hes Kablo Kayserispor, müsabakaların 31 ila 60.dakikaları arasında 11 gol atarken son yarım saatlik dilimde yine 11 gol buldu.

Hes Kablo Kayserispor, ilk 10 dakika içerisinde 2 gol atarken, son 10 dakikalık dilimde ise 6 gol attı.

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