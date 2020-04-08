İncesu'da metruk binada yangın çıktı

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İncesu ilçesinde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre İncesu ilçesine bağlı Karakoyunlu mahallesinde atıl vaziyette bulunan bir evin içinde oynayan çocuklar kullanılmayan eşyaları ateşe verdi. Dumanı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, "Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çocuklarımızı yakıcı, delici aletlerden uzak tutalım kendilerine ve çevreye zarar vermesinler" diye konuştu.

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