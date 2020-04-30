Koronavirüsü yenen doktor, plazma bağışıyla hastasını da kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Koronavirüsü yenen doktor, plazma bağışıyla hastasını da kurtardı

DHA

Koronavirüsü yenen doktor, plazma bağışıyla hastasını da kurtardı

<br>Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, koronavirüsü yenen doktor Ali Abdülrezzak, plazma bağışında bulunduğu hastası polis memuru Mehmet Ali Geçgil'in (47) 19 gün sonra yoğun bakımdan çıkmasını sağladı. Plazma tedavisi olumlu sonuç veren Geçgil, "Doktorumun sayesinde hastalığı yendim" dedi.<br>Kayseri Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Servisinde Uzman Doktor olarak çalışan Ali Abdülrezzak, geçen ay çalışırken koronavirüse yakalandı. Çalıştığı hastanede tedavi altına alınan Abdülrezzak, 14 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Tekrar göreve başlayan Abdülrezzak, immün plazma bağışçısı oldu. Ali Abdülrezzak, kendisiyle kan grubu uyuşan kendi hastası polis memuru Mehmet Ali Geçgil için bağışta bulundu. Geçgil'e geçen 15 Nisan'da plazma nakli yapıldı. Plazma tedavisi olumlu sonuç veren Geçgil, 19 gün sonra yoğun bakımdan çıktı. Geçgil'in son yapılan koronavirüs testi de negatif çıktı.<br>'GÖREVE BAŞLADIĞIMDA KAPTIM'<br>Salgının başında hastalığa yakalanan ve tedaviyle sağlığına kavuşan Dr. Abdülrezzak, plazma bağışıyla hayatını kurtardığı hastası Geçgil'in tedavisini serviste sürdürüyor. Hastası ile yakından ilgilenen Dr. Abdülrezzak, "Göreve başladığımda hastalığı kapmış oldum. Kaptıktan sonra farkına varmadan hafif bir gribal enfeksiyon şeklinde geçirdim. Daha sonra koronavirüse karşı bağışıklık çıktım. Hastamla da kan grubum uymaktaydı. Neden kanımı vermeyim diye düşündüm. Hematoloji bölümü ile görüştük. Onlar da benden plazma aldılar. Plazmayı verdikten sonra hastamız hızlı bir şekilde toparladı. Değerlerimiz böylece geriledi. Şuan çok şükür çok kötü bir durumdan servise çıkacak ve birkaç güne taburcu olacak seviyeye geldi. İmmün plazma verdiğim hastanın doktoru olmak ve onu iyileştirmek beni çok mutlu etti. İnşallah taburcu ettikten sonra da ilişkimizi koparmayacağız" dedi.<br>'BİZİM VİRÜSLE SAVAŞMAMIZ GEREKİYORDU'<br>Hastalığı geçirenlerin plazma bağışında bulunmalarını öneren Abdülrezzak "Gerçekten bir hayata dokunmuş oluyorsunuz. Bu da insana çok mutluluk veriyor. Ben açıkçası koronavirüs çıktığından beri bir hekim olarak şöyle düşünüyordum; bu görev bizim. Nasıl memleket sıkıntıya girdiği zaman askerimiz memleketi korumaya gidiyor, bizim de bu virüsle savaşmamız gerekiyordu. O nedenle hasta olduğumda menfi bir şey düşünmedim. Rabbimin de yardımıyla bu süreyi kısa sürede atlattım. Hastamızın durumunun çok ağır olması neticesinde böyle bir faydamın da olabileceği enfeksiyon tarafından konuşuluyordu. Bizim plazma bölümümüz de açılınca keyifle verdim. Sonucu görünce daha mutlu olduğumu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.<br>'DOKTORUM SAYESİNDE HASTALIĞI YENDİM'<br>Hastanede tedavisi süren polis memuru Mehmet Ali Geçgil ise, "Virüsü kapıp hastaneye ilk geldiğimde hocam bana çok moral verdi. Hastaneye ilk geldiğimde ölebilirmişim. Doktorum, kan grubumuzun da uyuşması sonucu bana kan verdi. Doktorumdan bana 3 ünite plazma verdiler. Sonra ilaçlar kullandım. Doktorumun sayesinde hastalığı yendim. Burada moral ve motivasyon çok önemli. Hastaneden sağ salim çıkıp çocuklarıma kavuşmak istiyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR<br>2020-04-30 09:10:51<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 10 Bin maske dağıtacak
YEREL HABERLER Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 10 Bin ...
Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, hedefini BAL olarak belirledi
YEREL HABERLER Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, ...
Avukat Emir Akpınar, 'Sokağa çıkma' kısıtlamasını değerlendirdi
YEREL HABERLER Avukat Emir Akpınar, 'Sokağa çıkma' kısıtlamasını ...
Bütün yasakları ihlal etti, kaza yaptı Kayseri'de sokağa çıkma yasağı olan genç ehliyetsiz direksiyon başına geçti, kazaya karıştı
YEREL HABERLER Bütün yasakları ihlal etti, kaza yaptı Kayseri'de ...
Yasir Subaşı: "Ligi iyi yerde tamamlayacağız”
YEREL HABERLER Yasir Subaşı: "Ligi iyi yerde tamamlayacağız”
Karantinadaki vatandaşlara kitap hediye edildi
YEREL HABERLER Karantinadaki vatandaşlara kitap hediye edildi
(Görüntülü) Koronavirüs, Ramazan davulcularını etkiledi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüs, Ramazan davulcularını ...
Koronavirüs, Ramazan davulcularını etkiledi
YEREL HABERLER Koronavirüs, Ramazan davulcularını etkiledi
Prof. Dr. Sinan Karaoğlu: "Her fırsatta mutlaka spor yapmalıyız"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Sinan Karaoğlu: "Her fırsatta mutlaka spor ...
Mahmut Arıkan: “Sadece ülkemiz değil, tüm dünya korona virüs sebebiyle belirsiz bir süreçle karşı karşıyadır”
YEREL HABERLER Mahmut Arıkan: “Sadece ülkemiz değil, tüm dünya ...
Kayseri'de ilk kez online basın toplantısı yapıldı KTO Başkanı Ömer Gülsoy: "Nefesimiz yetene kadar nefes vereceğiz"
YEREL HABERLER Kayseri'de ilk kez online basın toplantısı ...
Kayserispor 1 Mayıs’ı bekliyor
YEREL HABERLER Kayserispor 1 Mayıs’ı bekliyor
İsmail Göksu: “Bayram sonu liglerimizin başlayacağını düşünüyorum”
YEREL HABERLER İsmail Göksu: “Bayram sonu liglerimizin başlayacağını ...
Diego Angelo takım arkadaşlarını ifşa etti
YEREL HABERLER Diego Angelo takım arkadaşlarını ifşa etti
"İyi beslenen sporcunun performansı yüksektir"
YEREL HABERLER "İyi beslenen sporcunun performansı yüksektir"
Murat Akgöz: "Bizde pes etmek yok”
YEREL HABERLER Murat Akgöz: "Bizde pes etmek yok”
Kayseri'de, berber ve kuaförlere gıda yardımı
YEREL HABERLER Kayseri'de, berber ve kuaförlere gıda yardımı
(Görüntülü) Yoğun bakımda 32 gün kalan koronavirüs hastası Öldüm, geldim
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yoğun bakımda 32 gün kalan koronavirüs ...
Kayabağ ve Güzelköy Mahallesi'nde asfalt çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Kayabağ ve Güzelköy Mahallesi'nde asfalt çalışmaları ...
Düğün organizasyonlarındaki erteleme, fiyatlarda artışa sebep oldu Düğün Salonu işletmecisi Ömür Eren: “Düğünlerin ileri tarihe ertelenmesi, fiyat artışlarını kaçınılmaz hale getiriyor”
YEREL HABERLER Düğün organizasyonlarındaki erteleme, fiyatlarda ...
(Özel Haber) Bayram ikramiyesini aldı, Vefa Destek Grubu’nun yardımı ile ’Biz bize yeteriz’ kampanyasına destek oldu ’Biz bize yeteriz’ kampanyasına destek olan 72 yaşındaki Ayşe nine, Cumhurbaşkanı’na seslenerek, "Senin gibi kahramanı her ana doğuramaz" "Telefon açsam evladım gelmez ama Vefa Destek Grubu gelip yardım etti"
YEREL HABERLER (Özel Haber) Bayram ikramiyesini aldı, Vefa Destek ...
Başkan Yalçın tarıma katkılarını anlattı
YEREL HABERLER Başkan Yalçın tarıma katkılarını anlattı
Yoğun bakımda 32 gün kalan koronavirüs hastası: Öldüm, geldim
YEREL HABERLER Yoğun bakımda 32 gün kalan koronavirüs hastası: ...
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: “Vize, finaller, bütünleme ve ek ders sınavları yüz yüze yapılacak”
YEREL HABERLER ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: “Vize, finaller, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X