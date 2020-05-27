Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile “Kayseri Zirvesi” yapıldı Başkan Büyükkılıç'ın önerisine Bakan'dan yeşil ışık

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile “Kayseri Zirvesi” yapıldı Başkan Büyükkılıç'ın önerisine Bakan'dan yeşil ışık

İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talebi üzerine video konferans yöntemiyle "Kayseri Zirvesi" yaptı. Kayseri'de ilk kez koronavirüs sürecinin etkisiyle Başkan Büyükkılıç tarafından dile getirilen "Sağlık OSB ya da Sağlık Vadisi" konusu Bakan Varank tarafından da kabul görerek potansiyel değerlendirmesi yapılmasına yönelik Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'na talimat verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile “Kayseri Zirvesi” yapıldı Başkan Büyükkılıç'ın önerisine Bakan'dan yeşil ışık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talebi üzerine video konferans yöntemiyle “Kayseri Zirvesi” yaptı. Kayseri’de ilk kez koronavirüs sürecinin etkisiyle Başkan Büyükkılıç tarafından dile getirilen “Sağlık OSB ya da Sağlık Vadisi” konusu Bakan Varank tarafından da kabul görerek potansiyel değerlendirmesi yapılmasına yönelik Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’na talimat verildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile yapılan toplantıya Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir Nursaçan, İncesu Organize Sanayi Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Baktır, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Karabulut, Kayseri Serbest Bölgesi Başkan Yardımcısı Yılmaz Büyüknalbant ve Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç katıldı.
Bakan Varank, toplantının açılışında, Kayseri heyetiyle kendisini buluşturan Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, Kayseri’nin ülke genelindeki önemine işaret etti.
Kayseri’nin gerek coğrafi konum gerekse müteşebbis ruhlu insanların varlığıyla istihdam ve üretim odaklı çok önemli bir konuma sahip olduğunu kaydeden Bakan Varank, “Kayseri’nin altyapısına, aklına ve çalışkanlığına her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Kayseri en önemli paydaşımızdır” dedi.
Koronavirüs sürecine değinen ve bu süreçte Türkiye’nin diğer ülkelere nazaran üretim yönüyle ön plana çıktığını vurgulayan Bakan Varank, Türkiye'nin, atacağı adımlarla yeni normalin kurallarını belirleyen ülkelerden biri olabileceğine işaret etti. Bakan Varank, binin üzerinde yerli yoğun bakım solunum cihazının ihracatının gerçekleştirildiğini Kayseri zirvesinde açıklayarak, "Ülkemizin demokrasi ve özgürlük kazanımları bir parmak şıklatmayla değil, Cumhurbaşkanımızın 18 yıllık büyük mücadelesiyle elde edildi" ifadesini kullandı.
“SAĞLIK OSB YA DA SAĞLIK VADİSİ”
Aynı zamanda toplantının moderatörlüğünü de üstlenen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise, taleplerinin geri çevirmeyerek Kayseri heyetiyle bir araya gelen Bakan Varank’a ilgi ve samimiyetinden dolayı teşekkür ederek, Kayseri’nin her zaman devletinin ve milletinin yanında yer aldığını ve ülke ekonomisine önemli kazanımlar sağladığını belirtti.
Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra şehrin gelişimine yönelik her zaman sorumluluk üstlendiklerini ve bu kapsamda yeni projeler üzerinde çalıştıklarını anlatan Başkan Büyükkılıç, bunlardan birinin de Sağlık OSB ya da Sağlık Vadisi projesi olduğunu ifade etti.
Projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile “İl ve Belediye Başkanları Toplantısı’nda” ilk kez dile getirdiğini ve kamuoyuna açıkladığını kaydeden Büyükkılıç, “Kayseri güvenli ve stratejik bir şehir. 3 OSB’nin varlığı ve nitelikli insan gücü Kayseri’yi yeni atılımlar konusunda avantajlı kılıyor. Doktor bir belediye başkanı olarak sağlık sektörünün dünü ve bugününü çok iyi biliyorum. Sağlık alanında yaşanan atılımlar ile tüm dünyanının imrenerek baktığı bugünkü sağlık altyapısını hazırlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza minnet duyuyorum. Koronavirüs süreci sonrasını da çalışıyoruz. İhtisas organize sanayi bölgeleri mantığında şehrimizde ‘Sağlık OSB ya da Sağlık Vadisi” kurulmasını istiyoruz. Bu konuyu çok önemsiyor ve üzerinde duruyoruz.” dedi.
Başkan Büyükkılıç, konuşmasının devamında, Kayseri’nin Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı” kapsamına alınması, ilçeler bazında ya da sektör bazında teşvik getirilmesi, DENEYAP Atölyesi, İnsansız Hava Araçlarının belediyecilik ve akıllı şehircilik hizmetlerinde kullanılması, Ulaşım AŞ’nin ARGE Merkezi’nin ortak projelerde kullanılması ASPİLSAN ve Erciyes Teknopark gibi konularda taleplerini de Bakan Varank ile paylaştı.
BAKAN VARANK’TAN YEŞİL IŞIK
Başkan Büyükkılıç’ın konuşmasının ardından konuşan Bakan Varank, Kayseri’nin kendileri için özel önem taşıdığını yineleyerek, “Başkanımızın Sağlık OSB ya da Sağlık Vadisi talebini değerlendirmeye alalım. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’mız bu konuda bir potansiyel değerlendirmesi hazırlasın. Ankara ve Samsun’dan da buna yönelik talepler var. Sağlık sektörünün alt yapısını güçlendirecek, bu alanda bizi çok daha güçlü kılacak çalışmaların içerisinde olacağız. Başkanımıza bu konudaki gayreti nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de, çocuklar parklarda doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Kayseri'de, çocuklar parklarda doyasıya eğlendi
Başkan Palancıoğlu, ilk mesai gününde personeli ile bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu, ilk mesai gününde personeli ile ...
Başkan Büyükkılıç, hem bayram kutladı hem de uyardı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, hem bayram kutladı hem de uyardı
Online Taekwondo Poomse Müsabakalarında dereceye giren sporculara ödüllere evlerinde verildi
YEREL HABERLER Online Taekwondo Poomse Müsabakalarında dereceye ...
Başkan Altun, belediye personeli ile bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Altun, belediye personeli ile bayramlaştı
Kayseri'de, 4 günlük kısıtlama sonrası hareketlilik
YEREL HABERLER Kayseri'de, 4 günlük kısıtlama sonrası hareketlilik
Çelik, "27 Mayıs, toplumun hafızasında kara bir lekedir"
YEREL HABERLER Çelik, "27 Mayıs, toplumun hafızasında kara bir ...
Bakan Varank: "Menderes'in akıbeti ile Cumhurbaşkanımızı tehdit edenler, 15 Temmuz darbeci hainlerin akıbetini yaşamaya mahkumdurlar" "Kısa çalışma ödeneği ve nakdi destek imkanlarından 4 milyona yakın vatandaş yararlandı" "TSE ile birlikte sanayi tesislerinde alınması gereken önlemlerle ilgili kılavuz hazırladık" "Kayseri’de de bir model fabrikamız olacak"
YEREL HABERLER Bakan Varank: "Menderes'in akıbeti ile ...
Jandarmadan 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Kayseri’de 6 blok karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kayseri’de 6 blok karantinaya alındı
27 Mayıs darbesi sonrasında 42 mezar kazıldı "Menderes kendi sehpasını itti, ip kırıldı, tekrar çıkardılar ve astılar" Başbakan Adnan Menderes'in idamına tanık olan 80 yaşındaki İbrahim Bozdağ: "Adnan Menderes, cellada, 'Sana gerek yok, ben kendim yaparım' dedi"
YEREL HABERLER 27 Mayıs darbesi sonrasında 42 mezar ...
Hava38 Kahramanmaraş'taki hasta için uçtu
YEREL HABERLER Hava38 Kahramanmaraş'taki hasta için uçtu
3 katlı apartmana 'koronavirüs' karantinası
YEREL HABERLER 3 katlı apartmana 'koronavirüs' karantinası
Kayseri'de 3 katlı apartman karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kayseri'de 3 katlı apartman karantinaya alındı
Campanharo ailesinde "Kim Daha" yarışması
YEREL HABERLER Campanharo ailesinde "Kim Daha" yarışması
İl Hıfzıssıhha Kurulu’ndan yeni kararlar
YEREL HABERLER İl Hıfzıssıhha Kurulu’ndan yeni kararlar
Kayserispor prova yaptı
YEREL HABERLER Kayserispor prova yaptı
Hes Kablo Kayserispor taktik çalıştı
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor taktik çalıştı
Zirai don TARSİM'in önemini ortaya çıkardı İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, zirai don yaşanan bölgelerde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Zirai don TARSİM'in önemini ortaya çıkardı İl Tarım ...
Kayseri'ye gelen Yörükler, Kurubel Yaylası´na yerleştirildi
YEREL HABERLER Kayseri'ye gelen Yörükler, Kurubel Yaylası´na ...
Talas’ta 'Cuma namazı' toplantısı
YEREL HABERLER Talas’ta 'Cuma namazı' toplantısı
'Yörük anaya' vali sahip çıktı
YEREL HABERLER 'Yörük anaya' vali sahip çıktı
(Özel) Yuvası yıkılan leyleklere mahalleli yeni yuva kurdu Şiddetli rüzgar leylekleri vurdu
YEREL HABERLER (Özel) Yuvası yıkılan leyleklere mahalleli yeni yuva ...
Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X