Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali kısıtlamanın kalkmasıyla hareketlendi

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Kayseri’de seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından, şehirlerarası otobüs terminalinde hareketlilik başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yayımladığı genelge ile 4 Nisan’dan beri giriş çıkış kısıtlaması olan Kayseri’de, geçtiğimiz Perşembe günü yapılan açıklama ile yeniden seyahatlere açıldı. Seyahat kısıtlamasının kaldırılması ile beraber Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde şehir dışına gitmek isteyen vatandaşlar, hareketlilik yaşanmasına sebep oldu.

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