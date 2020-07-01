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Engelliler ve ailelerinin yüzünü güldüren proje Mutlu Yüzler Projesi 400 engelli çocuk ve ailesinin yüzünde mutluluk oluşturdu Proje koordinatörü Arzu Bayram Eser, "Hiçbir engelliye 'senden olmaz' cümlesini kurmuyoruz"

İHA

Kayseri'de iki yıl önce başlayan ancak 4 aydır aktif olarak çalışmalarına başlayan Mutlu Yüzler Projesi, engelli bireyler ve ailelerinin yüzünü güldürmeye başladı.

Engelliler ve ailelerinin yüzünü güldüren proje Mutlu Yüzler Projesi 400 engelli çocuk ve ailesinin yüzünde mutluluk oluşturdu Proje koordinatörü Arzu Bayram Eser, "Hiçbir engelliye 'senden olmaz' cümlesini kurmuyoruz"

Kayseri'de iki yıl önce başlayan ancak 4 aydır aktif olarak çalışmalarına başlayan Mutlu Yüzler Projesi, engelli bireyler ve ailelerinin yüzünü güldürmeye başladı.
Kayseri'de kısıtı imkanlarla başlatılan ancak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan Kaymakamlığı'nın desteği ile aktif çalışmalara başlayan Mutlu Yüzler Projesi, kısa sürede 400 engelli birey ve ailesine ulaştı.
Mutlu Yüzler Projesi ile ilgili olarak bilgi veren Proje Koordinatörü Arzu Bayram Eser, "İki yıl önce başladığımız serüveni aktif olarak hayata geçirdik. Projemizin en büyük özelliği tohum niteliği taşıması. Engelli sporcularımızı olimpiyatlara hazırladığımız ve Türkiye’nin sayılı projelerinden birisi. 34 ay içinde 400’den fazla engelli çocuğumuza ulaştık. Müsabaka anlamda yetiştirdiğimiz çocuklarımız var. Zihinsel engelli ve kilo problemi olan çocuklarımızı çalıştırıyoruz. 13 ayrı branşta çalışıyoruz. Hiçbir engelliye senden olmaz diye bir cümle kullanmadık. Kilo problemi de oluyor çocuklarımızda onlarla da ilgileniyoruz. Bunun yanında kendi kickboks takımım var onu da çalıştırıyorum" dedi.
Eser, "Bu çalışmalarda bize destek veren İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan Kaymakamlığı’na teşekkür ediyorum. Malzeme konusunda sıkıntılarımız vardı ve bu konularda destek oldular. Projemiz kapsamında psikolog ile de çalışıyoruz. Engelli bireylerin aileleriyle de iletişim içinde bulunuyoruz. Engelli çocuklarımızdan ziyade ailelerinin de desteğe ihtiyacı var. Toplum geneli maalesef ülkemizde engelliliği normalleştirememiş durumda. Bu da ailelere yansıyor. Zinciri kırmak için bir çok yerden saldırıyoruz olaya. Velilerle de irtibat halindeyiz, çocuklarımızın eğlenmeleri için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.
Mutlu Yüzler Projesi'ne 10 yaşındaki kızını getiren anne Neval Kirtik, “Kızım 10 yaşında bir yıldır bu proje ile birlikteyiz. İrem yüzmeye Kübra hoca sayesinde başladı ve devam ediyor. Yüzmeyi de çok seviyor. Mutlu Yüzler Projesi’nde olmaktan ve böyle bir kadro ile birlikte çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Kızımla da arkadaşı ile de gurur duyuyorum. Böyle güzel çocukların böyle kaliteli öğretmenlere ihtiyacı var. Türkiye’de engelliler var ama engelli olmak bir engel değil" dedi. Anne Kirtik, "Kızım ampute olarak doğdu. Olağan bir şey gibi gördük. İrem özgüveni çok olan bir kişiliğe sahip. Derslerinde de çok başarılı. Her şey gayet güzel devam ediyor.” ifadesinde bulundu.
İrem Serra Kirtik ise, “Mutlu Yüzler’in sporcusu olmaktan çok mutluyum. Kübra hocam ile çalışmayı da çok seviyorum. Spor yapmak ve yüzmek beni mutlu ediyor" diye konuştu.
Mutlu Yüzler Projesi sporcusu Melisa da, “Kübra hoca sayesinde sporu çok sevdim. Mutlu Yüzler Projesinin bir sporcusu olmayı da çok sevdim. Yüzmeyi bana çok sevdirdiler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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