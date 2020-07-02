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Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Arık'ın açıklamaları mesnetsizliğini ve talihsizliğini daha da perçinlemiştir"

İHA

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, CHP Milletvekili Çetin Arık'ın TBMM'de yaptığı konuşma ve sosyal medyadaki paylaşımlara verdiği cevapta, "CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın yaptığı konuşma da bu açıklamaların mesnetsizliğini ve talihsizliğini daha da perçinlemiştir" dedi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Arık'ın açıklamaları mesnetsizliğini ve talihsizliğini daha da perçinlemiştir"

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, CHP Milletvekili Çetin Arık'ın TBMM'de yaptığı konuşma ve sosyal medyadaki paylaşımlara verdiği cevapta, "CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın yaptığı konuşma da bu açıklamaların mesnetsizliğini ve talihsizliğini daha da perçinlemiştir" dedi.
Develi Belediye Başkanı Cabbar, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "AK Partimizin iktidarı ile birlikte ülkemizin her köşesi olduğu gibi Develimiz de hayalini kuramayacağı hizmetlere ve imkânlara kavuşmuştur. Yıllardır özlemini çektiğimiz Gıcık Tünelini AK Parti değil de kim yapmıştır? Develi ovasının sulandığı Sol Sahil Sulama Projesini AK Parti değil de kim yapmıştır? Develi merkezinin ardından kırsal mahallelere bile doğalgaz imkânını AK Parti değil de kim sağlamıştır? Çetin Arık Bey Kayseri’den Develi’ye nadir gediği için fark etmemiş olsa gerek; KayseriDeveli arası 4 şeritli yolu kim yapmıştır? AK Partimizin Develimize sağladığı projeleri saymakla bitiremeyiz o yüzden bu önemli projeleri bir kez daha hatırlatmanın yeterli olacağını düşünüyoruz.
AK Belediyecilik senlikbenlik davasına düşmeden “Halka Hizmet Hakka Hizmet” düsturuyla hareket etmeyi gerektirir. Büyükşehir Belediyemizle uyum içerisinde çalıştığımız bu zaman süresince Develimiz Büyükşehir Belediyemizden de çok önemli hizmetler almıştır. Birçok il merkezinde dahi olmayan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisini Büyükşehir Belediyemiz değil de kim yapmıştır? Kadın ve Gençlik Merkezimizi Büyükşehir Belediyemiz değil de kim yapmıştır? Hemşerilerimizin Erciyes’in eteklerinde nefeslendiği Aksu Mesire alanının yapımını Büyükşehir Belediyemiz değil de kim yapmıştır? Yıllardır kırsal mahallelerimizin özlemleri olan kanalizasyonları Büyükşehir Belediyemiz değil de kim yapmıştır? Develimize 30 bin ton sıcak asfalt ve 326.500 m2 parkeyi Büyükşehir Belediyemiz değil de kim yapmıştır? Bu ve buna benzer onlarca projeyle büyükşehir belediyemiz ilçemize yatırımlar yapmıştır. Devletimizin ve büyükşehir belediyemizin desteklerinin yanı sıra Develi Belediyesi olarak bizler de kendi imkânlarımızla durmadık projeler ürettik ve üretmeye de devam ediyoruz. Bu hususta belediyemize önemli bir gelir getiren Güneş Enerji Santralini belediyemiz değil de kim yapmıştır? Birçok ilde dahi olmayan Ambalaj Atık Toplama ve Ayrıştırma Tesisini belediyemiz değil de kim yapmıştır? 130 bin ton sıcak asfalt ve 700 bin m2 parkeyi Develimize belediyemiz değil de kim yapmıştır?
Gerek devletimizin gerek büyükşehir belediyemizin gerekse de belediyemizin yaptığı bu hizmetler bir süreç sonunda ortaya çıkmış eserlerdir. Her şey de olduğu gibi hizmetlerin üretilmesi de bir zaman gerektirir. Bu sebeple göreve gelişimizin üzerinden 15 ay geçmesi ve bunun dört ayının da korona virüs tedbirleri kapsamında değerlendirildiği bu süreçte “55 proje nerede?” diye bir soru sormak abesle iştigaldir. Bu 11 aylık süreçte söz verdiğimiz projelerin 6 tanesini tamamlamış olup 10 tanesinin de yapımı devam etmektedir. Bizler verdiğimiz sözün arkasındayız. İnşallah hizmet süremiz boyunca Develimizin ihtiyacı olan bu projeleri ilçemize kazandırmak için gecegündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca sürekli gündeme getirilerek algı oluşturulmak istenen terminal projesinin sürekli akamete uğraması da yine Sayın Çetin Arık’ın mensubu olduğu partinin eski ilçe başkanının şahsi çıkarlarını ilçemizin çıkarlarının önünde tutmasından kaynaklanmaktadır.
Sistematik olarak yürütülen bu karalama kampanyalarına rağmen bizler AK Belediyeler olarak devletimizle, büyükşehir belediyemizle yekvücut olarak çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Hak’tan yana oluşumuz ve halktan aldığımız destek ve dua atılan iftiralara ve karalamalara karşı bizlerin en büyük silahıdır. Herkes elinde olandan takdim edermiş. Bizler ellerimizle halkımıza hizmet takdim ediyor; onların ne takdim ettiğini ise yine halkımızın vicdanına bırakıyoruz"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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