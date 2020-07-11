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Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesini pandemiden sonra 10 bin kişi ziyaret etti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Sorumlusu Burhanettin Bacak: “Özellikle hafta sonları yoğunluk yaşıyoruz”

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Sorumlusu Burhanettin Bacak, 1 Haziran'da normalleşme sürecine girilmesinin ardından vatandaşların hayvanat bahçesine ilgisinin yoğun olduğunu belirterek, "1 Haziran'dan beri hayvanat bahçemizi 10 bin kişi ziyaret etti" dedi.

Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesini pandemiden sonra 10 bin kişi ziyaret etti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Sorumlusu Burhanettin Bacak: “Özellikle hafta sonları yoğunluk yaşıyoruz”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Sorumlusu Burhanettin Bacak, 1 Haziran’da normalleşme sürecine girilmesinin ardından vatandaşların hayvanat bahçesine ilgisinin yoğun olduğunu belirterek, “1 Haziran’dan beri hayvanat bahçemizi 10 bin kişi ziyaret etti” dedi.
Girişlerin hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştiğini söyleyen Burhanettin Bacak, “Şu an pandemi sürecinden normalleşme sürecine girmiş bulunmaktayız. 1 Haziran itibariyle de hayvanat bahçemizi ziyaretçilerimizle buluşturduk. Bu kapsamda da maskesiz giriş sağlamıyoruz. Biliyorsunuz ki illerde alınan karar gereği maskesiz sokağa çıkmak yasak. Buralarda da maskesiz gezmek yasak. Bundan dolayı da girişte vatandaşlara maske temin ediyoruz. Dezenfektan stantları kuruldu ve dezenfekte ediliyor gerekli durumlarda. Diğer taraftan da içeride ziyaret sırasında vatandaşların birbirleri ile olan sosyal mesafeye dikkat etmeleri güvenlik görevlileri ve sağlık personelimiz tarafından uyarılıyor. Bu şekilde ziyarete açtık” dedi. Bacak, hafta sonu çocuklarında gelmesiyle yoğunluk yaşandığını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti;
“Şu anda ziyaretçi talebinden memnunuz. Vatandaşlarımız da buraları ziyaret etmeyi özlemiş. Taleplerimiz şu anda gayet iyi durumda. 1 Hazirandan beri yaklaşık 10 bin kişi ziyaretçimiz oldu. Özellikle de hafta sonları biliyorsunuz ki hafta içi vatandaşlar genelde çalışıyorlar, hafta sonları da genelde çocuklarıyla birlikte biliyorsunuz çocukların anne ve babalarının yanında dışarı çıkmaları serbest. O konuda da maskelerini taktıkları sürece anne ve babaları ile birlikte çocukları ziyarete kabul ediyoruz. Yoğunluğumuzun sebeplerinden birisi de bu. Hafta sonları genelde yoğun oluyoruz. Vatandaşlara önerimiz de kendi sağlıklarına dikkat etsinler, çevredekilerin sağlıklarına dikkat etsinler ve maske takmayı ihmal etmesinler. Dikkat ettikleri sürece İnşallah bu durumdan sağlıklı bir şekilde çıkacağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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