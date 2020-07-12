İYİ Parti İl Başkanı Ataman Oldu

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İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı ikinci olağan genel kurulunda yeni İl Başkanı 308 oy alan Sebati Ataman oldu.

Kadir Has Kongre Merkezinde yapılan seçimlerde Sebati Ataman ve Metin Soylu’nun listeleri çekişti. Yapılan seçimlerde delegelerin 308’inin oyunu alan Sebati Ataman yeni İl Başkanı oldu. Diğer aday Metin Soylu ise 209 oy aldı.

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