Büyükşehir Belediyesinden anlamlı 15 Temmuz

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz programı dolayısıyla anlamlı etkinliklere imza atıyor. Buna göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 15 Temmuz 2020 Etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Bakım Merkezleri ve Huzurevleri’nde barınan ulu çınarlara yönelik ‘15 Temmuz’ konulu şiir yarışması düzenlendi. Yarışmada Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi sakini 69 yaşındaki Ali Ceylan “Vatan Sevdası” şiiri ile birinci oldu.

15 Temmuz etkinlikleri kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Bakım Merkezleri ve Huzurevleri’nde barınan yaşlılara yönelik ‘15 Temmuz’ konulu şiir yarışması düzenledi. Darbe girişimine ilişkin, Türk milletinin destansı mücadelesi için yazılan şiirler adeta yaşlılarımızın o gece neler hissettiğini ve bu topraklara nasıl sahip çıkıldığını bir kez daha gösterdi. Yarışmayı;

“Gördük 15 Temmuz’u

Öldürdüler kuzumuzu

Türk İslam özümüzü

Hainlere verme Yarabbi

Reise tuzak kurdular

Halis Demir’i vurdular

Dört bir yanımı sardılar

İmansızlara fırsat verme Yarabbi

Biz o Allah’a inandık

Vurulduk kana boyandık.

Bilmedik kardeş sandık

Sütsüzlere fırsat verme Yarabbi

Bu eser senin eserin

Bu asker senin askerin

Vatanıma, bayrağıma sevgi beslerim

Sevgimi hainlere verme yarabbi” şiiriyle Hacı Rukiye Gazioğlu Huzur Evi sakini 69 yaşındaki Ali Ceylan 1’inci oldu. 15 Temmuz yarışmasında 1'inci olan şiire para ödülü verildi.

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