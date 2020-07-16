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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Göçerler bin yıllık yöntemle ekonomiye katkı sağlıyor

İHA

Göçerler bin yıllık yöntemle ekonomiye katkı sağlıyor

Kayseri’nin Akkışla ilçesinde 2100 rakımdaki yaylada küçükbaş hayvancılık yaparak geçimini sağlayan göçerler, bin yıllık ‘koşan’ adı verilen yöntemle koyun sağımını gerçekleştiriyor. Göçerler, sütlerden yaptıkları peynir ve krema ile ülke ekonomisine katkı sağlıyor.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Akkışla ilçesine bağlı Gömürgen Mahallesi’nde Göğdekar Yaylası’nda küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Kasım Aydoğan, Hüseyin Aydeniz, Servet Koca ve İbrahim Bozok’u ziyaret etti.
2100 rakımdaki yaylada göçerler yaklaşık bin yıldır devam eden geleneksel ‘koşan’ ismi verilen yöntemle koyun sağım işlemlerini yaparken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de kuzularda küpeleme ve aşılama çalışması yaptı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, “Göçerlerimizin burada birçok yerde olmayan ve bin yıldır süre gelen geleneksel yöntemlere sadık kalarak "koşan" dedikleri özel bir bağlama usulü ile koyun sağımı yöntemini kullanarak peynir ve krema yaptıklarını görüyoruz. 2100 rakımlı bu yaylamızda 2000 adet küçükbaş hayvanla ülke ekonomisine katkı sağlanıyor. Ziyaretteki amacımız, uzman personellerimizin sürüdeki kuzuları küpeleme ve aşılama çalışmaları yapmalarını sağlamak, hem de üreticilerimizin ne gibi sıkıntıları var, biz neler yapabiliriz onları görebilmek. Dinlediğimiz kadarı ile en büyük problem su. Bu sorunun çözülmesi adına konuyu üst makamlara bildirerek elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.
Şahin, “Üreticilerimizin çekmiş oldukları bu zahmetin bereketini alacaklarına inanıyorum. Koyun gelenektir, koyun berekettir. Üretimin olduğu her yerde üreticilerimiz ile yan yanayız ve teşkilat olarak da her zaman onların hizmetindeyiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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