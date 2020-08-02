Korona virüse davetiye çıkaran gezi Triportördeki 13 kişilik gezi görenleri hayrete düşürdü

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 7'si çocuk 13 kişinin triportör üzerindeki sosyal mesafesiz gezisi, korona virüse davetiye çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle 10. Cadde üzerinde bir triportörün üzerine binen 7'si çocuk 13 kişi, görenleri hayrete düşürdü. Hem kazaya hem de sosyal mesafe kurallarının hiçe sayılarak yapıldığı gezi, korona virüse davetiye çıkardı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan triportör üzerindeki yolculuk, bir süre sonra sona erdi.

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