İki aylık bebek ölü olarak bulundu

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Kayseri'de iki aylık bebek ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Elagöz Mahallesi Berat Sokak'ta 2 aylık İlhan A.'nın hareket etmediğini fark eden yakınları 112 ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın şüpheli görülmesi üzerine polis ekipleri, olayla ilgili olarak işlem başlattı.

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