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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mustafa Çelik'ten Sert Açıklama

İHA

Önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İyi Parti tarafından kamuoyunun yanıltıldığını belirterek, kamuoyunu bilgilendirmek için iddialara yazılı açıklama ile cevap verdi.

Mustafa Çelik'ten Sert Açıklama

Önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İyi Parti tarafından kamuoyunun yanıltıldığını belirterek, kamuoyunu bilgilendirmek için iddialara yazılı açıklama ile cevap verdi.
Önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in açıklaması şu şekilde:
"Geçtiğimiz gün mahalli bir televizyon kanalında İyi Parti’ye mensup bir meclis üyesi, verdiği mülakatta şahsım hakkında kamuoyunu yanıltıcı şekilde açıklamalarda bulunmuştur. İlgili kanalın basın organında ve sosyal medya hesaplarında da bu açıklamalara yer verilince kamuoyuna bu bilgilendirmeyi yapmam gereği hasıl olmuştur.
Bilindiği gibi, görevi devrettikten sonra sosyal medya hesaplarımı dondurdum. Partime ve davama bir zarar verilmesine sebebiyet vermemek için gerek siyasi, gerekse belediye çalışmaları hakkında hiçbir beyanat verme ihtiyacı hissetmedim. Sadece 15 Mayıs 2019 da yine benzer bir konu ile ilgili bir gazete de yazılan yazı üzerine bilgilendirme metni yayınladım.
Adı geçen meclis üyesi verdiği mülakatta şahsımı hedef alarak özetle; “Mustafa Çelik borçlandı, bir sürü iş yaptım dedi ama Memduh Bey’in koltuğunun altına dinamit koydu.” ve “Seçime gidiyorum, ben bu koltuğa oturmayacağım nasıl olsa başkası oturacak diye siz burayı borçlandıramazsınız” demiştir.
Geçen yıl, Mayıs ayında yaptığım açıklamada özetle;
“Görevim süresince Belediye borçları tarafımıza her sorulduğunda; borç stoğumuzun yönetilebilir ve ödenebilir durumda olduğunu söyleyerek, Türk siyasi tarihinin belki de en zor 4 yılında görev yapmamıza rağmen ne borçlardan, ne projelerden, ne de kadrodan dolayı hiç şikayetçi olmadık. Hep daha iyisini, daha yenisini, hiç yapılmamışları yapmaya gayret ettik.” demiştik.
Bu ve benzeri yanıltıcı haberler 4 yıl gibi kısa bir sürede yaptığımız onlarca hizmeti gölgeleyemez. Yapılan ve yapılmayan tüm hizmetleri Kayseri halkı görüyor ve objektif olarak değerlendiriyor.
Bütün bu tarz haberlere rağmen;
Hiçbir yeni yol ve bulvar açılamadığı gibi, sadece 8 ayda hizmete açtığımız Hulusi Akar Bulvarı’nın kaldırımlarının ve sadece 500 metrelik viyadük bağlantısının bile 18 aydır hala yapılamadığını,
Kocasinan Belediye Başkanlığı’mız döneminde başlayarak kısa sürede bitirdiğimiz Bekir Yıldız Bulvarı’nın Şehir HastanesiMetalsan arası çevre yolu bağlantısının hala yapılamadığını,
OSBTalas trafiğini ve Kartal kavşağı trafiğini rahatlatacak 15 Temmuz Bulvarının büyük bölümünün bitirilmesine rağmen sadece 2 km lik bölümünün hala yapılmadığını,
Binlerce gencimize ve kadınlarımıza hizmet vermesi için açtığımız Kaymek’lerin “eğitim bizim işimiz değil” denilerek birer ikişer kapatıldığını,
Sadece 4 yılda 14 katlı kavşak yapmamıza rağmen temizliklerinin bile tam olarak yapılamadığını,
Keykubat kent parkında sadece 10 dakika hem de büyük boylu 10.000 fidanı toprakla buluşturmamıza rağmen bakımının ve sulamasının düzgün yapılamadığını ve bir çoğunun maalesef kurumaya terkedildiğini,
Belli bir kesimin değil tüm hemşerilerimizin kullanımına açtığımız ve yeni yaptığımız pırıl pırıl tertemiz Kaytur tesislerinde servis ve kalitenin nasıl düştüğünü,
Kültürsanattaki yaptığımız ve tüm Türkiye’deki kültür ve sanat camiasından takdir alan köklü işlerin daha ilk günlerde nasıl sekteye uğratıldığını,
Şu pandemi döneminde nasıl bir yük kaldırdığı görülen; ve “neden şimdiye kadar yapılmamış” denilen Şehir Mezarlığı’ndaki Cami ve külliyeyi, önündeki bulvar ve otoparkları, son derece hijyenik olarak yapılan gasilhane ve bakımsızlıktan sararan yeşillendirme çalışmalarını,
Yüzlerce yeni araç alarak gençleştirdiğimiz Toplu Taşım Filomuzun salgın döneminde eksiksiz olarak çalışması gerektiği halde ekonomik sebepler bahanesi ile nasıl verimsiz çalıştırıldığını; tüm hemşerilerimiz görmektedirler.
Sadece kubbede hoş bir sada bırakmak amacıyla sadece 4 yılda, sadece dua için yaptığımız işleri herkes bilmektedir. Dolayısıyla bu ve benzeri yapılan yüzlerce projeyi kimsenin küçümsemeye hakkı yoktur.
Borç konusuna gelince;
15 mayıs ta detaylı olarak açıkladığımız bilanço şöyleydi:
DEVRALINAN BORÇLAR TOPLAMI 1.493.000.000 TL
DEVREDİLEN BORÇLAR TOPLAMI 1.223.000.000 TL
DEVREDİLEN GAYRİMENKUL TOP. 735.000.000 TL
Dolayısıyla bıraktığımız gayrimenkullerin tamamının satılması halinde devrettiğimiz borç sadece 490 milyon TL kalacaktır.
Daha açık söylemek gerekirse 1 buçuk Milyar TL olarak devraldığımız borç 490 milyon TL ye düştüğü görülecektir.
Bu rakamlar gerçektir ve doğrulaması da gayet basittir. 3.kalemde açıkladığımız 735 milyon TL lik devredilen gayrimenkullerden tam 332 milyon TL lik bölümü bizden sonraki 18 aylık dönemde satılmıştır ve borç ödemesinde kullanılmıştır.
Belediye Başkanlığı yapmanın sadece kamudan gelecek paralarla iş yapmak olmadığını, kendi projenizin kaynağını da kendinizin oluşturması gerektiğini aklı yeten herkes söylüyor. Sadece, Şehir Hastanesi karşısında TOKİ den 90 milyon TL ye aldığımız gayrimenkullerden satılan parsel ve işyerlerinden 450 milyon TL hasılat elde edilmiş olup bunun yaklaşık 200 milyon TL lik kısmı da bizden sonraki dönemde satılmıştır. Bu bölgede satılmamış 5060 milyon TL lik daha gayrimenkul vardır.
Ayrıca, “ben seçime gidiyorum, nasıl olsa ben bu koltuğa oturmayacağım başkası oturacak” diyecek biri olsaydık, bu gayrimenkulleri üçüne beşine bakmaz satardık. Devlette devamlılık esastır, “bizden sonrası tufan” demedik son güne kadar durmadan yorulmadan çalıştık ve kaynak oluşturduk.
Birilerine yaranmak için söylenilen bu ve benzeri beyanatların kamuoyu nezdinde hiçbir kıymetinin bulunmadığını, bütün bunların son günlerde kamuoyunda açıkça tartışılan olumsuzlukların örtbas edilmesi gayesiyle gündemi değiştirmek amacıyla yazılan senaryonun uygulanmasından başka bir şey olmadığı bilinmektedir.
Ayrıca muhalefet partisine mensup bir meclis üyesinin rakip partinin Belediye Başkanını dolaylı olarak korumaya kalkışması da ucuz bir figüranlıktır, piyonluktur. Artık oynatılan bu filmlerin yapımcılarını, senaristlerini, finansörünü, oyuncu ve figüranlarını herkes tanımaktadır. Kimse üzerindeki zırha güvenmesin, o zırhlar bir gün üzerlerinden çıktığında gerçeklerle yüzleşeceklerdir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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