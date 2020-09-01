Kayserispor'da hazırlıklar devam ediyor 

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) -SÜPER Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda yabancı ve yerli futbolcular yer aldı. Teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde yapılan sabah antrenmanda fubolcular güçlendirme, kondisyon savunma hücum çalışması gerçekleştirdi. Sarı kırmızılı futbolcuların antrenmanı yaklaşık 1,5 saat sürdü. DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-09-01 15:01:41



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