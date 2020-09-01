Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Hangi otomobilin fiyatı nasıl değişti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)-KAYSERİ'de uzun yıllar basketbol oynayan Erciyes Üniveristesi Spor Akademisi öğretim üyesi Hasan Aksoyak, 2 bin rakımlı Ali Dağı'nın zirvesinde basketbol oynadı.

Kentte sporcu kimliği ile bilinen basketbolcu Hasan Aksoyak, geleneksel olarak yaptığı Ali Dağı Zirve tırmanışının 148'incisini gerçekleştirdi. Günün erken saatlerinde plastikten oluşan ve taşınabilir özellikteki basketbol potasını da sırtlayan Aksoyak yaklaşık 1 saatlik tırmanışın ardından zirveye ulaştı. 2 bin rakımlı Ali Dağı zirvesinde basketbol oynayan Hasan Aksoyak zirveye taşıdığı 25 kilogram ağırlığındaki potayı tekrar aşağı indirdi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-09-01 15:20:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.