Kayserispor ile Gaziantep FK hazırlık maçı oynayacak

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) SÜPER Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor ile Gaziantep FK, 5 Ağustos Cumartesi günü hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Kayserispor ve Gaziantep FK, ligin başlamasına 1 hafta kala Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda hazırlık maçı oynayacak. Sezon öncesi kamp dönemini kulüp tesislerinde geçiren Kayserispor ile sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında yapan Gaziantep FK'nın mücadelesi, 5 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.DHA-Spor Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)

2020-09-01 16:22:05



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