Kayseri'de vali ve belediye başkanından SMS'li 'evde kal' çağrısı



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de, Vali Şehmus Günaydın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Şehmus Günaydın tarafından kentte yaşayanların cep telefonlarına, 'Zorunlu olmadıkça 15 gün dışarı çıkmayalım' mesajı gönderildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca´nın son haftalarda en fazla vaka artışının olduğu iller arasında Kayseri´yi de açıklamasının ardından salgına karşı önlemler artırıldı. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'nce kentin birçok noktasına uyarı afişleri asıldı. Vali Şehmus Günaydın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Şehmus Günaydın tarafından kentte yaşayanların cep telefonlarına, 'Önemli uyarı; sağlığınız bizim için çok önemli. Lütfen zorunlu olmadıkça 15 gün boyunca dışarıya çıkmayalım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Beraber başaralım' mesajı gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri

2020-09-08 15:48:33



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