Otomobil evin duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilip, boş evin duvarına çarpması sonucu sürücü Ufuk Özdemir (31) hayatını kaybetti, yanındaki Nazif Duran (29) yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kayseri-Kahramanmaraş yolu Sarız ilçesine bağlı Kemer Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'den Şanlıurfa'ya giden Ufuk Özdemir yönetimindeki 33 RT 683 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrilerek boş evin duvarına çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücü Özdemir yaşamını yitirdi, yanındaki arkadaşı Nazif Duran yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Nazif Duran Sarız Devlet Hastanesine kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri / Sariz Yasin DALKILIÇ

2020-09-13 13:48:57



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