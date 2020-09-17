FETÖ sanığı Kayserispor eski Asbaşkanı Miraboğlu´na beraat



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)Kayserispor eski Asbaşkanı Şaban Miraboğlu, Kayseri'de tutuksuz yargılandığı FETÖ/PDY davasında beraat etti.

Kayserispor eski Asbaşkanı Şaban Miraboğlu, gizli tanık ifadeleri sonrası hakkında açılan dava kapsamında, 2´nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen duruşmada hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmediğini ve önceki savunmaları tekrar ettiğini belirten tutuksuz sanık Miraboğlu, "50 yıldır Kayseri´de ticaretin içindeyim. 20 yıl Kayserispor´da yöneticilik ve asbaşkanlık yaptım. Esnaf olmam nedeniyle çevrem genişti. Örgüt ile hiçbir bağlantım yok. Konuşmalarda kardeşim ile ismim karıştırıldığı için zan altında kalıyorum. İ.M. ile 2003 yılından bu yana küskünlüğümüz var. Suçsuzum. Beraatımı isityorum" dedi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Şaban Miraboğlu´nun, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan beraatine hükmetti.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2020-09-17 15:10:47



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