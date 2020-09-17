Kayseri'de Bölge Adliye Mahkemesi önünde şüpheli paket paniği



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, Bölge Adliye Mahkemesi ana giriş kapısı önünde bırakılan karton çanta paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından kontrol edilen paketten maske ve el dezenfektanı çıktı.

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi ana giriş kapısı önüne bırakılan karton çantayı görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak, bomba imha uzmanı çağırdı. Bu sırada Barış Manço Caddesi de kısa süreli trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek, şüpheli paketin bulunduğu bölgeye gitti. Uzman polis, kontrol ettiği pakette maske ve el dezenfektanı olduğunu tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın Sum

2020-09-17 18:04:19



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