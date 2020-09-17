Kayseri'de Bölge Adliye Mahkemesi önünde şüpheli paket paniği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de Bölge Adliye Mahkemesi önünde şüpheli paket paniği

DHA

Kayseri'de Bölge Adliye Mahkemesi önünde şüpheli paket paniği


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, Bölge Adliye Mahkemesi ana giriş kapısı önünde bırakılan karton çanta paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından kontrol edilen paketten maske ve el dezenfektanı çıktı.
Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi ana giriş kapısı önüne bırakılan karton çantayı görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak, bomba imha uzmanı çağırdı. Bu sırada Barış Manço Caddesi de kısa süreli trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek, şüpheli paketin bulunduğu bölgeye gitti. Uzman polis, kontrol ettiği pakette maske ve el dezenfektanı olduğunu tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın Sum
2020-09-17 18:04:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Palancıoğlu, Alparslan Parkı yenileme çalışması hakkında bilgiler aldı
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu, Alparslan Parkı yenileme ...
Elinde tüfekle kayalıklara çıkan şahıs 1 saat sonra ikna edildi
YEREL HABERLER Elinde tüfekle kayalıklara çıkan şahıs 1 saat sonra ...
İsmail Yıldırım’a TVF’den üçüncü görev
YEREL HABERLER İsmail Yıldırım’a TVF’den üçüncü görev
Hacılar Kızıltepe Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı
YEREL HABERLER Hacılar Kızıltepe Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı
Talasgücü Belediyespor antrenörü Halil Aslan: "Futbolumuzu elimizden almayın"
YEREL HABERLER Talasgücü Belediyespor antrenörü Halil ...
Kayseri'de Bölge Adliye Mahkemesi önünde hareketli dakikalar Mahkeme girişindeki şüpheli paketten dezenfektan çıktı
YEREL HABERLER Kayseri'de Bölge Adliye Mahkemesi önünde hareketli ...
Büyükşehir 'Bisiklet Kültürünü' zirvede yaşatıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir 'Bisiklet Kültürünü' zirvede yaşatıyor
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti
YEREL HABERLER Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü, İl ...
Başkan Dr. Palancıoğlu'ndan Avrupa ülkelerine ahlak ve insanlık dersi
YEREL HABERLER Başkan Dr. Palancıoğlu'ndan Avrupa ülkelerine ahlak ...
İl Jandarma Komutan Yardımcısı ile Gençlik ve Spor il Müdürü maske denetimi yaptı
YEREL HABERLER İl Jandarma Komutan Yardımcısı ile Gençlik ve Spor il ...
Kayserispor'dan Katar'a transfer oldu
YEREL HABERLER Kayserispor'dan Katar'a transfer oldu
Kayserispor başsağlığı mesajı yayınladı
YEREL HABERLER Kayserispor başsağlığı mesajı yayınladı
KAYSO’dan Kayseri OSB’de Covid-19 Denetimi
YEREL HABERLER KAYSO’dan Kayseri OSB’de Covid-19 Denetimi
FETÖ sanığı Kayserispor eski Asbaşkanı Miraboğlu´na beraat
YEREL HABERLER FETÖ sanığı Kayserispor eski Asbaşkanı Miraboğlu´na ...
Berna Gözbaşı: "Localara kontrollü izin verilebilir"
YEREL HABERLER Berna Gözbaşı: "Localara kontrollü izin verilebilir"
Talas'ta 'Maske-Mesafe-Temizlik' denetimi
YEREL HABERLER Talas'ta 'Maske-Mesafe-Temizlik' denetimi
Korona virüsü yenen hasta: “Çocuklarımın yazdığı not hayata karşı motivasyonumu arttırdı” Melikgazi Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mustafa Demirel: “Hastalık sadece ciğerde değil kalpte ve beyinde de hasar bırakıyor”
YEREL HABERLER Korona virüsü yenen hasta: “Çocuklarımın yazdığı not ...
Başkan Büyükkılıç, AK Parti il Başkanları Toplantısına Katıldı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, AK Parti il Başkanları ...
Başkan Dr. Palancıoğlu Kayserili sporcu Turgay Bayram’ı tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Dr. Palancıoğlu Kayserili sporcu Turgay ...
“Kayseri çerezlik ay çekirdeği üretiminde yüzde 16 ile Türkiye’nin ilk sırasında” Kırsal Kalkınma Desteği ile kurulan tesis bin 600 ton kapasiteye ulaştı Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin: “Kayseri’de ürün çeşitliliğini arttıracağız”
YEREL HABERLER “Kayseri çerezlik ay çekirdeği üretiminde yüzde 16 ...
Kayseri'de çocuk parkları bir ay süreyle kapatıldı Çocuk parklarının üzerine 'Covid-19 nedeniyle tüm oyun alanları kullanıma kapatılmıştır' yazısı asıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de çocuk parkları bir ay süreyle ...
Yeşilhisar'da pancar hasadı başladı
YEREL HABERLER Yeşilhisar'da pancar hasadı başladı
Gemerekli taşıyıcılardan Başkan Akay'a teşekkür plaketi
YEREL HABERLER Gemerekli taşıyıcılardan Başkan Akay'a teşekkür ...
Kocasinan’ın pazar yerlerinde tüm önlemler en üst seviyede
YEREL HABERLER Kocasinan’ın pazar yerlerinde tüm önlemler en üst ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X