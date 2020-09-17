Kayserispor'dan taziye mesajı

İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, 1967 yılında Sivasspor ile oynanan müsabakada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.
Sarı kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada, "17 Eylül 1967´de Sivasspor ile oynadığımız müsabakada çıkan izdiham nedeniyle hayatını kaybeden hem Kayserispor hem Sivasspor taraftarlarına Allah´tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz" açıklamasında bulunuldu.
17 Eylül 1967 yılında Atatürk Stadyumu'nda Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan 2'nci Lig maçında çıkan olaylarda 43 kişi hayatını kaybetmişti.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2020-09-17 18:25:41
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