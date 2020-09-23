Başkan Tok: "Şehrimiz için mücadele edeceğiz, şehrimiz için çalışacağız"

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanlığı'na tekrar seçilen Serkan Tok; "Şehrimiz için mücadele edeceğiz, şehrimiz için çalışacağız. Şehrimizin bütün fertlerine hizmet etmek için kapımızı sonuna kadar açacağız" dedi.

Yapılan kongre sonrası değerlendirmelerde bulunan MHP İl Başkanı Serkan Tok; 20 Eylül'den itibaren genel merkeze sadık, yol arkadaşlarıyla göreve devam edeceklerini ifade etti. Kayseri için mücadele edeceklerini ve hizmet için kapılarının sonuna kadar açık olacağının altını çizen Başkan Tok; "Milliyetçi Hareket Partisi olarak 1516 Ağustos'ta 2 gün içerisinde hızlı bir şekilde 16 ilçe kongresini genel başkanımızın talimatlarına uygun şekilde gerçekleştirmiştik. Daha sonraki süreç il kongresi oldu. 20 Eylül'de güzel bir kongre atlattık, güzel bir yönetim yazdık. Genel başkanımızın bizlere öğretmiş olduğu fikirlere uygun, Covid 19 kurallarına uygun bir kongre gerçekleştirdik. Genel merkez delegelerimizi yazdık. Genel merkezimize sadık yol arkadaşlarıyla 20 Eylül'den itibaren tekrardan yapmış olduğumuz il başkanlığı görevini rabbim bize tekrar nasip eyledi. Allah nasip ederse inşallah genel başkanımıza sadık, genel merkezimize uyumlu, Kayserimizle uyumlu, cumhur ittifakı kurallarına uygun ve uyumlu bir çalışma gerçekleştireceğiz. Pazar günü bir slogan ürettik, 'Cumhur İttifakı Kayseri Kalesidir'. Türkiye'de cumhur ittifakının önemini Türk devleti ve milleti çok iyi biliyor. Onun önemini de biz Kayseri olarak gayet farkında, bu kurallara uygun yaşıyor ve yaşatıyoruz. O nedenle gelecek nesillere Türk Devleti'ni daha güçlü, Türk Milleti'ni daha mutlu bir şekilde taşıyabilmenin gayreti içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Kıymetli büyüğümüz genel başkanımızın talimatlarına uygun davranıp ilkelerimiz doğrultusunda partimizi büyüteceğiz. İlkelerimizin ana unsuru cumhur ittifakına sadakattir. Bu sadakat Kayseri MHP Teşkilatı tarafından bu güne kadar layıkıyla yerine getirilmiştir, bu günden sonra da yine taviz vermeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kayserimizle ilgili eksik gördüğümüz yer varsa düzeltilmesinde milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, şehirle alakalı bütün organlara konuyu ileteceğiz. Şehrimiz için mücadele edeceğiz, şehrimiz için çalışacağız. Şehrimizin bütün fertlerine hizmet etmek için kapımızı sonuna kadar açacağız. O nedenle 20 Eylül'den itibaren seçilmiş yönetim ve başkanı olarak şehrin kuralları bizim kurallarımız, şehrimizin sorunu bizim sorunumuzdur" ifadelerini kullandı.

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