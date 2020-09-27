Erciyes Cup tamamlandı Fenerbahçe 3'te 3 yaptı

Bellona Kayseri Basketbol’un ev sahipliğine 14’üncüsü yapılan Erciyes Cup sona erdi.
Turnuvanın son gününde oynanan ilk maçta İzmit Belediyespor, Nesibe Aydın Gençlikspor'u 8076'lık sonuçla mağlup etti. İkinci maçta Öznur Kablo Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 9051'lik sonuçla mağlup etti. Üçüncü maçta ise Hatay Büyükşehir Belediyesi, Bellona Kayseri Basketbol'u 8767'lik sonuçla mağlup etti.
Oynanan müsabakaların ardından 14.düzenlenen Erciyes Cup tamamlandı. Müsabakalardan sonra turnuvaya katılan takımların tamamına plaket takdim edildi. 3 gün süren Erciyes Cup’ta Fenerbahçe oynadığı 3 maçını da kazandı. Nesibe Aydın Gençlikspor, İzmit Belediyespor ile Hatay Büyükşehir Belediyespor 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldılar. Ev sahibi Bellona Kayseri Basketbol ile Beşiktaş ise üç maçını da kaybetti.
Turnuvada alınan sonuçlar şu şekilde;
1.Gün
Bellona KayseriNesibe Aydın 5274
İzmit Belediyespor Fenerbahçe 5471
BeşiktaşHatay B.B.spor 7687
2.Gün
BeşiktaşNesine Aydın 6283
İzmit BelediyesporHatay B.B.spor 6961
Bellona KayseriFenerbahçe 5076
3.Gün
İzmit BelediyesporNesibe Aydın 8076
FenerbahçeBeşiktaş 9051
Hatay B.B.spor Bellona Kayseri 8767
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.