Erciyes Cup tamamlandı Fenerbahçe 3'te 3 yaptı

Bellona Kayseri Basketbol’un ev sahipliğine 14’üncüsü yapılan Erciyes Cup sona erdi.

Turnuvanın son gününde oynanan ilk maçta İzmit Belediyespor, Nesibe Aydın Gençlikspor'u 8076'lık sonuçla mağlup etti. İkinci maçta Öznur Kablo Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 9051'lik sonuçla mağlup etti. Üçüncü maçta ise Hatay Büyükşehir Belediyesi, Bellona Kayseri Basketbol'u 8767'lik sonuçla mağlup etti.

Oynanan müsabakaların ardından 14.düzenlenen Erciyes Cup tamamlandı. Müsabakalardan sonra turnuvaya katılan takımların tamamına plaket takdim edildi. 3 gün süren Erciyes Cup’ta Fenerbahçe oynadığı 3 maçını da kazandı. Nesibe Aydın Gençlikspor, İzmit Belediyespor ile Hatay Büyükşehir Belediyespor 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldılar. Ev sahibi Bellona Kayseri Basketbol ile Beşiktaş ise üç maçını da kaybetti.

Turnuvada alınan sonuçlar şu şekilde;

1.Gün

Bellona KayseriNesibe Aydın 5274

İzmit Belediyespor Fenerbahçe 5471

BeşiktaşHatay B.B.spor 7687

2.Gün

BeşiktaşNesine Aydın 6283

İzmit BelediyesporHatay B.B.spor 6961

Bellona KayseriFenerbahçe 5076

3.Gün

İzmit BelediyesporNesibe Aydın 8076

FenerbahçeBeşiktaş 9051

Hatay B.B.spor Bellona Kayseri 8767

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