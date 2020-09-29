Yahyalıspor Kulübü: “Amatör ligler biran önce başlasın”

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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yahyalıspor, Türkiye Futbol Federasyonuna yazılı açıklamasını iletti.

Yahyalıspor Kulübü yaptığı açıklamada, “Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun 25.09.2020 tarih ve 124 sayılı yazısında 20202021 Futbol Sezonu Bölgesel Amatör Lig müsabakalarının oynatılıp oynatılmaması hakkında kulübümüzden görüş istenmiştir. Amatör liglerin biran önce başlatılması gerektiğini bildirdiğimiz resmi yazımız ilgili Federasyon Başkanlığına iletilmiştir. Liglerin planlamasının biran önce yapılarak belirsizliğin giderilmesini ve Amatör Liglerin en kısa zamanda başlatılmasını talep etmekteyiz” denildi.

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