Kayserispor’da 13 yabancı var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hes Kablo Kayserispor’da son ayrılıklar neticesinde 13 yabancı oyuncu kaldı.

20192020 futbol sezonu sonrasında kadro yapılanmasına giden ve bir çok oyuncusu ile yolunu ayıran Hes Kablo Kayserispor’da 13 yabancı oyuncu bulunuyor. Takıma katılan yeni transferlerden sonra Anthony ve Situm’un gönderilmesi neticesinde 13 yabancı futbolcu kaldı. Hes Kablo Kayserispor’da bulunan yabancı oyuncular şunlar: Aaron Justin Lennon, Cristian Sapunaru, Daniel Avromovski, Dimitrios Kolovetsıos, Gustavo Campanharo, Harrison Manzala, Joseph Attamah, Miguel Lopes, Pedro Henrique, Silviu Lung, Wilfried Kanga, Yaw Ackah ve Zoran Kvrzic.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.