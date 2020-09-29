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Başkan Büyüksimitci, “2020 Yılını Büyüme İle Kapatacağız”

İHA

Başkan Büyüksimitci, “2020 Yılını Büyüme İle Kapatacağız”

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Eylül ayı olağan meclis toplantısı ve 6 ayda bir yapılan ortak meslek komitesi toplantısı video konferans sistemi üzerinden yapıldı. Toplantıya meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu ve yüksek istişare kurulu üyeleri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Türkiye’nin haksız ithamlarla ve baskılarla olumsuz bir hava estirilerek köye sıkıştırılmaya çalıştığını belirterek, “Ülkemizin her şeye rağmen alınan yerinde tedbirlerle dünyada pozitif ayrılan birkaç ülkeden birisi olacaktır. Bunu da 3’üncü çeyrek büyüme rakamları ile ispatlayacağız. Biz ülke olarak 2020 yılını sıfıra yakın bir büyüme ile kapatacak gibiyiz” dedi.
Özkaya, sanayicilerin artan kurlar, yükselen faizler ve daralan kredi genişlemelerinden dolayı talep daralması yönündeki riskleri göz önünde tutarak, imkanları ölçüsünde önlem almalarının yerinde olacağını belirtti. Vergi ve sigorta ödemelerinin ayrıca bir nakit sıkışıklığı oluşturabileceğine değinen Özkaya, bu konuda yapılacak yeniden yapılandırma çalışmalarının piyasaları rahatlatması açısından gerekli olduğunu belirterek, önümüzdeki 3 yılı kapsayacak yeni yol haritasının bu manada önemli olduğunu söyledi.
Konuşmalarını yapmak üzere söz alan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ermenistan tarafından Azerbaycan’a yapılan alçakça saldırıyı kınayarak, ülke olarak her daim Can Azerbaycan’ın yanında olduklarını söyledi. Pandeminin etkilerinin tüm dünyada artarak devam ettiğine değinen Büyüksimitci, bu süreçte hem ekonomilerin etkilendiğini hem de can kayıpları yaşandığını belirterek, bu manada tedbirlere uymanın son derece önemli olduğunu ifade etti.
Suudi Arabistan tarafından Türk mallarına ambargo uygulandığı yönündeki haberlere değinene Başkan Büyüksimitci, “Suudi hükümeti tarafından 01 Ekim'den itibaren 'Made in Turkey' damgalı mallara ambargo uygulayacağı konuşuluyor. Suudi Arabistan’ı aklı selime davet ediyor, bu yanlış karardan bir an önce dönmelerini umuyoruz” dedi. İkinci çeyrek büyüme rakamlarına değinen Başkan Büyüksimitci, “Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 küçüldü. Pandemiden dolayı adeta hayatın durduğu ikinci çeyrekte ülke olarak bizde payımıza düşeni almış olduk. 2019'un aynı dönemine göre İngiltere yüzde 21,7, Fransa yüzde 19, İtalya yüzde 17,3, Almanya yüzde 11,6 küçüldü. Bu rakamlara baktığımızda Avrupa ekonomilerine kıyasla bizim ekonomimizin daha pozitif ayrıştığını söyleyebiliriz. Coğrafyamızdaki zorluklara ve ihracat pazarlarındaki daralmaya rağmen süreci en iyi yöneten ülkelerden biri olduğumuzu düşünüyorum. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte daha hızlı bir çıkış yakalayarak, ilk iki çeyrekteki kayıplarımız telafi edeceğiz. İnşallah 2020 yılını da 0,1 bile olsa büyüme ile kapatacağımıza inanıyorum” diye konuştu.
Her şeye rağmen sanayi üretimindeki toparlanmanın ileriye dönük umutlarını artırdığını ifade eden Büyüksimitci, “Sanayi üretim endeksi, nisan ayında dibi gördükten sonra yaşadığı güçlü toparlanmayı temmuz ayında da sürdürerek 119,3 puana çıktı. Bu rakam ülkemizde ilk vakanın görüldüğü mart ayında 112,6 seviyesindeydi. Endeksteki artış aylık bazda yüzde 8,5; yıllık bazda ise yüzde 4,4 oldu. Burada V tipi bir toparlanma görüyoruz. İnşallah sanayideki bu olumlu büyüme ve hızlı toparlanma diğer sektörlerimiz açısından da yaşanması en büyük temennimizdir. Tabi burada önemli olan sonraki aylar bunun sürdürülebilir olmasıdır. Bu rakamlardan yola çıkarak, en hızlı toparlanmanın sanayi sektöründe yaşandığını söyleyebiliriz” dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından “Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı 2019” listesinde yer alan Kayserili Firmaları kutlayan Büyüksimitci, “TİM tarafından açıklanan listede 14 firmamız görünüyor ancak, İhracatçılar Meclisi listesinde yer almayan ve Kayseri Serbest Bölgemizde faaliyet gösteren 4 firmamız daha var. Bunlarla birlikte ilk binde Kayseri’den toplam 18 firmamız yer almış durumda. Ben bu vesile ile bu başarıda emeği bulunan yöneticilerinden çalışanlarına tüm firmalarımıza teşekkür ediyor, tüm ihracatçılarımızı bu vesileyle bir kez daha kutlamak istiyorum” diye konuştu.
İhracat rakamlarına da değinen KAYSO Başkanı Büyüksimitci, TÜİK verilerine göre Kayseri’nin Temmuz ayı ihracat rakamlarının oldukça iyi olduğunu belirterek, Kayseri’nin Temmuz ayı ihracatının bir önceki aya göre yüzde 14 oranında bir artışla 206 milyon dolara çıktığını söyledi. Bir önceki yılı göre göre de yüzde 4,15 civarında bir atış olduğunu belirten Başkan Büyüksimitci, Kayseri’nin ihracatta toparlamasının Türkiye ortalamasına göre daha iyi durumda olduğunu belirterek, artış hızının böyle devam etmesi durumunda geçen yılın rakamlarını yakalayacaklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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