Babasının aracını kaçıran genç, polis aracına çarpınca yakalandı

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Olcay DÜZGÜNYasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de M.A., oğlu Asım A'nın (34) hafif ticari aracını izinsiz aldığını söyleyerek, polise ihbarda bulundu. Başka bir suçtan araması bulunan Asım A., polis ile yaşanan kovalamaca sırasında ekip aracına çarpınca yakalandı.

Saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda M.A., oğlu Asım A´nın 38 LM 104 plakalı hafif ticari aracını izinsiz aldığını ve geri getirmediğini söyleyerek, polise ihbarda bulundu. Ekipler, başka bir suçtan araması bulunduğu belirlenen Asım A'nın kullandığı hafif ticari aracı, Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi Nalçik Bulvarı´nda durdurmak istedi. Polisin `dur´ ihtarına uymayan Asım A. ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sırasında Asım A., araçla polis aracına çarpınca yakalandı. Yara almadan kurtulan Asım A., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ

2020-09-30 14:19:25



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