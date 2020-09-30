En güvenilir ürünler Kayseri Şeker'den Kayseri Şeker'e TSE 'Covid-19 en güvenli üretim belgesi

Kayseri Şeker, bünyesindeki 3 fabrikasında Türk standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen Covid19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’ndaki tüm şartları başarı ile sağlayarak “TSE COVID19 Güvenli Üretim Belgesi” almaya hak kazandı. 3 fabrikasında da kesintisiz üretim ile uluslararası standartlarda hijyen sağlayarak hareket eden Kayseri Şeker, Türkiye’nin tarımdaki ve üretimdeki örnek modeli olma konusunda yenilikçi bir yol izlemeye devam ediyor.

Belge takdimi nedeniyle Kayseri Şeker’e gelen Türk Standartları Enstitüsü Kayseri Bölge Koordinatörü Ahmedi Mahmut Ulaş, TSE Kayseri İdari İşler Müdürü İbrahim Aslan ile birlikte Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı ziyaret ederek, alınan Covid19 Güvenli Ürettim Belgesi ile ilgili emeği geçen herkese teşekkür etti. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Avni Hokkaömeroğlu, Kayseri Şeker Genel Müdürü Osman Canıtez ve Kalite Yönetim Ve Eğitim Müdürü Volkan Erişen’in de hazır bulunduğu ziyarette söz alan Türk Standartları Enstitüsü Kayseri Bölge Koordinatörü Ahmedi Mahmut Ulaş, TSE olarak hijyen ve enfeksiyonun kontrol altına alınması adına bir kılavuz standardı oluşturduklarını belirterek, bu standart çerçevesinde denetimlerden başarıyla geçen ve kılavuzdaki tedbirlere uyan firmalara belgelendirme faaliyeti yaptıklarını söyledi.

Ulaş, Kayseri Şeker’in bu noktada çok önemli bir başarıya imza attığını da belirterek, şöyle devam etti. “Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve şu an dünyayı kasıp kavuran Covid19 salgını ile karşı karşıyayız. Devletler kendi mecralarında ve şartlarında bir takım önlemler alıp, uyguluyorlar. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın mihmandarlığında tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve haklımızın da desteği ile bu süreci çok daha etkin yürütme gayreti içerisindeyiz. Bilim Sanayi Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü ile farklı bir süreç yönetti. Hijyen ve enfeksiyonun kontrol altına alınması adına bir kılavuz standardı oluşturduk ve bu standart çerçevesinde belgelendirme faaliyeti yapıldı. Bugün fabrikamızın girişinden, nihai aşamasına kadar olan tüm ofisler, soyunma odaları ve yemekhanelerin, risk planları ile sürecin enfeksiyon planları çerçevesinde yönetildiğini görüp, tespit edip, denetleme sonrası belgelendirme yapıyoruz. Dolayısıyla bu belgemizin, çıkan ürünlerin güvenle tüketimine de bir mesaj niteliği var. Ben Sayın Başkanımı, ekibinin gösterdiği gayretler çerçevesinde tebrik ediyorum, başarılı bir süreç yönetildi ve bu belgeyi almaya hak kazanıldı. Dünyada da bu yapılan çalışmamızın bir benzeri herhangi bir uygulama yoktur”

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise Kayseri Şeker olarak gerek sektörde, gerekse de Kayseri’deki gıda müesseseleri arasında bu belgeyi almaya ilk müracaat eden ve ilk alan kuruluşlardan bir tanesi olduğunu belirterek, şöyle konuştu. “Öncelikle hakkı teslim etmek açısından şunu belirtmem gerekiyor, Türk Standartları Enstitüsü, dünyada kimsenin başaramadığı ülkemiz adına başardı, o nedenle Enstitümüzün tüm yöneticilerini ve çalışanlarını gönülden tebrik ediyorum. Covid19 dünyada Pandemi haline gelmiş bir virüs, dünyanın diken üstünde olduğu ve herkesin de çok dikkat etmesi gerektiği bir süreçteyiz. Üretimin devam ettiği bu süreç içerisinde, üretimin güvenli bir şekilde sürdürülmesine ihtiyaç var, bunun için alınması gereken bir takım önemli tedbirler söz konusudur. Türk Standartları Enstitüsü bu manada alınması gereken önlemleri bir standart haline getirerek, firmaları bu manada belgelendiriyor. Biz Kayseri Şeker olarak gerek sektörde, gerekse Kayseri’deki gıda müesseseleri arasında buna ilk müracaat eden ve ilk alan kuruluşlardan bir tanesiyiz. Bu belgeyi sadece Kayseri Şeker Fabrikası’nda değil, Turhal ve Boğazlıyan Fabrikalarımızda da alma başarısı gösterildi. Almaya hak kazandığımız bu belgenin, insanların sağlığı ve üretimin kalitesi açısından önemli bir husus olduğunu ifade ediyorum”

Yapılan açıklamaların ardından Türk Standartları Enstitüsü Kayseri Bölge Koordinatörü Ahmedi Mahmut Ulaş, COVID19 Güvenli Üretim Belgesi’ni Başkan Akay’a takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.