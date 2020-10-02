Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri İl Müftülüğü'nden Suriye'ye 5 yardım tırı daha

İHA

Kayseri İl Müftülüğü'nden Suriye'ye 5 yardım tırı daha

Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi ve Kayseri Müftülüğünden Suriye’nin İdlib ve Azez bölgesine 5 adet yardım tırı daha gönderildi.
Suriye’nin İdlib ve Azez bölgesine gönderilecek yiyecek ve kıyafetlerin bulunduğu yardım tırları, düzenlenen törenin ardından uğurlandı. Törende konuşma yapan Kayseri Müftüsü Şahin Güven, giden tırlar ile birlikte bu zamana kadar toplam 637 tırın bölgeye yardım yaptığını söyledi. Güven; "Diyanet Vakfı olarak yardım kampanyaları düzenledik. Kayseri il Müftülüğümüz ise her ay buradan gönderilmesi hususunda gayret gösterdi. Bunun en önemli nedenlerinden birisi, belki de en önemlisi peygamber efendimizin şu sözüdür, ’Amellerin en hayırlısı, az da olsa sürekli olanıdır’. Bizde onun için, yardımlarımızın sürekli olmasını temin açısından çalışmalar başlattık. Ben bütün bu yardımlar da emeği geçen ve bizlere bu yardımları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmamız için tevdi eden Kayserili hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Yüce Mevla onların sevap hanesine koysun inşallah. Diğer taraftan bu yardım faaliyetlerinin organizesi, hayırseverlerimiz ile vakfımız arasında irtibatı kuran, din gönüllüsü kardeşlerimiz, imam hatiplerimiz, müezzinlerimiz, kuran kursu öğreticilerimiz, vaizlerimiz, müftülerimiz her birisi gayret gösteriyor ve bu gayretin neticesinde de bu yardımları buradan gönderebiliyoruz. Aslında pandemi sürecinde, bir kısım yardımlarımızı gönderdik ancak medyamıza, basın mensubumuza bu bilgileri vermedik. Çünkü gelen yardımlarımızı Kayserimizdeki ihtiyaç sahipleri vatandaşlarımıza ulaştırdık. Onların ihtiyaçlarını, pandemi sürecinde işlerini kaybeden kardeşlerimize yardımcı olmaya çalıştık. Şu süreçte özellikle önümüz kış mevsimi ve çadırlarında kışı geçirmek zorunda kalan kardeşlerimizin 'en azından karınları doysun' diyerekten yardım gönderiyoruz. Bu 5 tırımızın 4’ü un. Bu unlarımız bölgedeki fırınlarımız da Türkiye Diyanet Vakfına ait fırınlarda ekmek oluyor ve ihtiyaç sahiplerinin sofrasına konuyor. Fırınlarımızın olmamış olduğu özellikle İdlib içerisinde ise ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize unları kendilerine veriliyor, kendileri ekmeklerini yaparak ihtiyaçlarını karşılamış oluyorlar. Diğer 5. tırımızda ise muhtelif gıda ve kıyafetimiz var. Muhtelif gıdadan maksat kuru gıda çok önemli ihtiyaç olduğu için gönderiyoruz. Bir de oraya 450 takım, yetim çocuklarımız için öksüzlerimiz mağdurlarımız için kıyafet ve kırtasiye yardımı gönderiyoruz. 260 adet battaniye ve 5 bin 800 parça bayan, erkek, çocuk kıyafeti buradan yola çıkıyor. Özellikle bu kıyafetleri hazırlayan, kuran kursu öğreticilerimize Kocasinan bölgesinde kuran kursu öğreticilerimize çok teşekkür ediyorum. Onlar, kendi evlatları bildiler bölgedeki çocuklarımızı onlara bu yardımları gönderelim dediler. Bu kıyafetler ve kırtasiye yardımları, bölgede yetişen çocuklarımızın hem dinine diyanetine sağdık hem de bir komşu olarak Türkiye’yi en zor zamanlarında yanında olan ülkemizi hatırlayacak ve hatta hayatları boyunca unutmayacaklardır. Ben bu vesile ile şunu hatırlatmak istiyorum. Bugün bu 5 tırımız da yaklaşık 700 bin TL’lik bir yardımımız var, bölgeye gönderiyor olduğumuz. Bu yardımlarımız ile birlikte 637 tır bugüne kadar göndermiş oluyoruz. 632 tır göndermiştik, şuanki tır ile birlikte 637 tır yardım göndermiş oluyoruz. Ben yine hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Bizleri Türkiye Diyanet Vakfını emin ve güvenilir bir vakıf olarak gördükleri ve bu yardımların güvenilir bir şekilde bilgede ki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Şahin’den Azerbaycan’a yardım sözü
ErmenistanAzerbaycan konusuna da değinen Kayseri Müftüsü Güven Şahin, “İnşallah ihtiyaç olmaz ama ihtiyaç olacak olursa o bölgede, ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize aynı yardım tırlarını buradan uğurlamaya söz veriyoruz” dedi. Güven; 5 gündür Ermeni askerlerinin ve çetelerinin, kardeş Azerbaycan köylerine ve sivil vatandaşlarımıza saldırmaları sonucunda kardeşlerimiz şehit oldu. Bunun üzerine kardeş ülkemiz, iki devlet tek millet olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimiz hem bu saldırıları durdurmak hem de 30 yıldır yaklaşık olarak işgal altında bulunan Dağlık Karabağ bölgesinin kurtuluşu için bir mücadele başlattılar. Biz bir taraftan bu kardeşlerimizin ülke olarak, millet olarak, yanında olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Kendilerine her türlü desteği ve yardımı yapacağımızı bildirmek istiyoruz. Dualarımız onlarla birlikte, askeri olarak yardımlarımız zaten yapılıyor. İnşallah ihtiyaç olmaz ama ihtiyaç olacak olursa o bölgede, ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize aynı yardım tırlarını buradan uğurlamaya söz veriyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Akar Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Akar Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ...
Başkan Gülsoy: "Eylül'de 236 milyon 360 bin dolarlık ihracat yaptık"
YEREL HABERLER Başkan Gülsoy: "Eylül'de 236 milyon 360 bin dolarlık ...
Yenilenen Toyota Hilux Toyota Plaza Aksoy’da Satışa Sunuldu
YEREL HABERLER Yenilenen Toyota Hilux Toyota Plaza Aksoy’da Satışa ...
Develi Belediyesi Araç Filosunu Genişletti
YEREL HABERLER Develi Belediyesi Araç Filosunu Genişletti
Karatede kuşak heyecanı
YEREL HABERLER Karatede kuşak heyecanı
Kayseri finalde
YEREL HABERLER Kayseri finalde
Melikgazi'de maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi tam not aldı
YEREL HABERLER Melikgazi'de maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi ...
Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri düzenlenecek
YEREL HABERLER Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri düzenlenecek
İYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş üreticilerin sorunlarını gündeme taşıdı Milletvekili Dursun Ataş: "Süt üretiminde girdi maliyetleri yüzde 37 arttı, üretici darda ve endişeli" "Sıkıntıda olan üretici süt hayvanlarını kestirerek artan maliyetlere katlanıyor"
YEREL HABERLER İYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş üreticilerin ...
İl Müftüsü Şahin: "Karantinadan çıkarak virüsü başkalarına bulaştırırlarsa haram işlerler"
YEREL HABERLER İl Müftüsü Şahin: "Karantinadan çıkarak virüsü ...
Yeşilhisar'da sıcak asfalt çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Yeşilhisar'da sıcak asfalt çalışmaları başladı
Arven Yapı Endüstrisi A.Ş, Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü’ne sponsor oldu
YEREL HABERLER Arven Yapı Endüstrisi A.Ş, Kayseri OSB Teknik Koleji ...
Bakan Akar: Karabağ'da çözüm sunmayanların ateşkes çağrısı samimi değil
YEREL HABERLER Bakan Akar: Karabağ'da çözüm sunmayanların ateşkes ...
'Küçük dostlar' Kocasinan'da her zaman değerli
YEREL HABERLER 'Küçük dostlar' Kocasinan'da her zaman değerli
Bakan Akar: Karabağ'da çözüm sunmayanların ateşkes çağrısı samimi değil
YEREL HABERLER Bakan Akar: Karabağ'da çözüm sunmayanların ateşkes ...
Başkan Palancıoğlu sahada tespit çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu sahada tespit çalışmalarına devam ...
Bakan Akar: "Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını istemesi için mücadele etmesi suç mu?" Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Azerbaycan’ın sahada kazandığı başarılar sonrasında Ermenistan her zaman yaptığı gibi kara propagandaya başvurmuş ve Türkiye’ye ait savaş uçaklarının bu çatışmalarda kullanıldığına dair gerçek dışı iddialarda bulunmuştur" "Bunlar Ermenistan’ın karşısında Türkiye olduğu algısını oluşturarak destek bulma çabalarının bir ürünüdür"
YEREL HABERLER Bakan Akar: "Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz ...
Kayseri'nin tescilli markası Kafe Sinan tekrar hizmette
YEREL HABERLER Kayseri'nin tescilli markası Kafe Sinan tekrar ...
Abdullah Gül Üniversitesi’nden Öğrencilere Online Oryantasyon
YEREL HABERLER Abdullah Gül Üniversitesi’nden Öğrencilere Online ...
Kayseri'de genel kurullar ertelendi
YEREL HABERLER Kayseri'de genel kurullar ertelendi
Başkan Büyükkılıç: "Vaka sayılarındaki azalmayı hep birlikte başardık"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: "Vaka sayılarındaki azalmayı hep ...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'ın haklı davasında, öz topraklarını geri kazanma mücadelesinde sonuna kadar yanında olmayı sürdüreceklerini söyledi.
YEREL HABERLER Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'ın haklı ...
Yengesini ve kız kardeşini tüfekle ağır yaraladı bir kişiyi de öldürdü
YEREL HABERLER Yengesini ve kız kardeşini tüfekle ağır yaraladı bir ...
Kayseri'de kardeşi ve yengesini yaraladı, komşusunu öldürdü
YEREL HABERLER Kayseri'de kardeşi ve yengesini yaraladı, komşusunu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X