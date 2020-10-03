ERÜ Rektörü ve eşi korona virüse yakalandı

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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve eşi Havva Talay Çalış'ın Covid19 testi pozitif çıktı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile eşi 25. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Havva Talay Çalış'ın korona virüs testleri pozitif çıktı. Çalış çifti evlerinde tedavi altına alındı.

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