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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Abdulkadir Bitigen baba oldu

İHA

Abdulkadir Bitigen baba oldu

Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdulkdir Bitigen baba oldu.
4 yıllık evliliklerini bir kız çocuğu ile taçlandıran Bitigen çiftinin mutluluğu görülmeye değerdi. Abdulkadir Bitigen’in eşi, Anıl Bitigen bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Dünyaya gözlerini açan kız çocuğuna elif ismi verilirken, ilk kez babalık duygusunu yaşayan Abdulkadir Bitigen büyük heyecan yaşadı.
Abdulkadir Bitigen 17 Ekim 2020 Cumartesi günü oynanacak olan Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü maçında düdük çalacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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