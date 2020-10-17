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"Yakut Mahallesi'nde acilen pazar yeri yapılmalı" İYİ Parti'li Kazım Yücel vatandaşların sorunlarını dinledi

İHA

İYİ Partili Kazım Yücel, vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemeye devam ediyor. Yücel'in bu kez adresi Kocasinan ilçesinin Yakut Mahallesi oldu. Semt Pazarını gezen Yücel, hem esnafı hem vatandaşı dinledi. Cadde üzerine kurulan pazar yerinin hem Kocasinan'a hem de Yakut Mahallesine yakışmadığını belirten Yücel, mahalleye modern bir pazar yerinin yapılmasını istedi. Yücel, pazar yeri için de yer önerdi.

"Yakut Mahallesi'nde acilen pazar yeri yapılmalı" İYİ Parti'li Kazım Yücel vatandaşların sorunlarını dinledi

İYİ Partili Kazım Yücel, vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemeye devam ediyor. Yücel'in bu kez adresi Kocasinan ilçesinin Yakut Mahallesi oldu. Semt Pazarını gezen Yücel, hem esnafı hem vatandaşı dinledi. Cadde üzerine kurulan pazar yerinin hem Kocasinan'a hem de Yakut Mahallesine yakışmadığını belirten Yücel, mahalleye modern bir pazar yerinin yapılmasını istedi. Yücel, pazar yeri için de yer önerdi.
Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Gurup Başkanvekili Kazım Yücel, ilçe başkanı Mustafa Işık ile birlikte Yakut Mahallesindeki pazar yerini gezdi. Yücel, hem esnafı hem vatandaşı dinledi. Pazar yerinde caddeye kurulan pazar yerini gezen Yücel, Yakut Mahallesine modern bir semt pazarı yapılmasını istedi. Yücel, "Yakut Mahallesinde geçici olarak pazar yeri caddeye kuruluyor. Vatandaş da esnaf da bunun bilincinde ama bu mahalleye bu pazar yakışmıyor. Bugün 12 bin nüfuslu mahalle yakında 50 binlere ulaşacak. Cadde ortasında bu pazar mahalleye yakışmıyor. Yağmurda, yaşta ve soğukta vatandaşın pazara gelmesini içimize sindiremeyiz. Bu mahalle modern bir pazar yeri hak ediyor. Yaptığımız araştırmalar sonucunda Kocasinan Belediyesinin Yakut Tesislerinin hemen önünde boş bir alan var.Bu alan belediyenin hizmet alanı olarak planlanmış. Mahallede modern bir pazarın olamdığını ilçe başkanımızla net tespit ettik.Mahalle sakinleri Fevzi Çakmak Mahallesindeki modern pazar yeri gibi bir pazarın Yakut Mahallesinde de yapılmasını istiyor. Zaten Kocasinan'ın Yakut Tesislerinin karşısındaki alan hizmet alanı olarak belirlenmiş. Bu alan hızlı bir şekilde pazar yerine dönüştürülmeli ve Yakut Mahallesi de hak ettiği değeri bulmalı. Biz bunu meclise de taşıyacağız ve bu konudaki düzenlemeye de destek vereceğiz" dedi.
İYİ Kocasinan İlçe Başkanı Mustafa Işık da "Caddeye pazar kuruluyor. Bu devirde caddede pazar hiç sağlıklı değil.Biz yalnız muhalefet olsun diye bunu dile getirmiyoruz. Vatandaşın sıkıntılarını yerinde dinleyip çözüm üretiyoruz" şeklinde konuştu.

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