Küçük çocuğa sarkıntılık yapan fırıncıya 4 yıl 2 ay hapis cezası

Kayseri'de küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan fırıncıya 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Melikgazi ilçesinde bulunan bir fırında meydana gelen olayda, fırında çalışan S.O., ekmek almaya gelen Ç.P.'ye cinsel istismarda bulundu. Çocuğun durumu ailesine haber vermesi sonrasında gözaltına alınan fırıncı S.O. hakkında 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde '12 yaşını doldurmayan mağdura karşı saldırı düzeyinde cinsel istismar' suçundan dava açıldı. Karar duruşmasında, tutuksuz sanık S.O. katılmazken, sanık ve müşteki avukatları, çocuğun babası N.P. ile annesi Ö.P. ile babası hazır bulundu. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda S.O.'ya 'sarkıntılık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Tutuksuz sanık S.O., bir önceki duruşmada, "Yanaklarından makas aldım. Ben böyle bir şey yapsam çocuk ağlayarak giderdi. Böyle bir şey yapmadım. Keşke kamera kör noktada olmasaydı. Bu yaşıma kadar kimsenin namusuna ve ırzına göz dikmedim" diyerek kendini savunmuştu.

