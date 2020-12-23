Ali Palabıyık 2. kez düdük çalacak

Hakem Ali Palabıyık, ikinci kez Hes Kablo Kayserispor ile Konyaspor arasındaki müsabakada düdük çalacak.

Süper Lig'in 14.haftasında Kayseri'de oynanacak Hes Kablo KayserisporKonyaspor müsabakasını hakem Ali Palabıyık yönetecek. Ankara Bölgesi Süper Lig hakemi bugüne kadar 308 maçta düdük çaldı. Bu maçlarda 131 kez ev sahibi ekip, 94 kez deplasman takımı kazandı. 83 maçta beraberlik bozulmadı.

Ali Palabıyık, bugüne kadar Kayserispor'un 12 maçında düdük çaldı. Sarı kırmızılılar bu maçlarda 4 galibiyet 2 beraberlik alırken 6 kez de yenildi. Ali Palabıyık, 19 kez de Konyaspor maçını yönetti. Yeşil Beyazlı ekip bu maçlarda 7 galibiyet 3 beraberlik elde ederken 9 kez de yenildi. Ankara Bölgesi hakemi, yarın 2.kez Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanacak maçı yönetecek. Bu maçta Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ile Samet Çiçek yapacak.



Ali Palabıyık'ın yönettiği maçlarda Kayserispor'un elde ettiği sonuçlar şöyle:

Ç.RizesporKayserispor 32

AlanyasporKayserispor 51

TrabzonsporKayserispor 40

KayserisporSivasspor 11

KayserisporKonyaspor 21

KasımpaşaKayserispor 31

KayserisporEskişehirspor 00

KayserisporElazığspor 10

Adana DSKayserispor 12

BursasporKayserispor 20

KasımpaşaKayserispor 12

KayserisporAntalyaspor 01



Ali Palabıyık'ın yönettiği maçlarda Konyaspor'un elde ettiği sonuçlar şöyle:

KonyasporKasımpaşa 00

KonyasporGaziantep 00

BeşiktaşKonyaspor 32

ErzurumsporKonyaspor 12

KonyasporFenerbahçe 01

FenerbahçeKonyaspor 32

BursasporKonyaspor 21

AkhisarsporKonyaspor 30

KayserisporKonyaspor 21

KonyasporKasımpaşa 20

KonyasporBursaspor 20

AlanyasporKonyaspor 23

KonyasporKasımpaşa 20

EskişehirsporKonyaspor 12

FenerbahçeKonyaspor 10

KonyasporFenerbahçe 11

FenerbahçeKonyaspor 21

AdanasporKonyaspor 21

KonyasporT.Linyitspor 20

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