Ali Palabıyık 2. kez düdük çalacak

Hakem Ali Palabıyık, ikinci kez Hes Kablo Kayserispor ile Konyaspor arasındaki müsabakada düdük çalacak.
Süper Lig'in 14.haftasında Kayseri'de oynanacak Hes Kablo KayserisporKonyaspor müsabakasını hakem Ali Palabıyık yönetecek. Ankara Bölgesi Süper Lig hakemi bugüne kadar 308 maçta düdük çaldı. Bu maçlarda 131 kez ev sahibi ekip, 94 kez deplasman takımı kazandı. 83 maçta beraberlik bozulmadı.
Ali Palabıyık, bugüne kadar Kayserispor'un 12 maçında düdük çaldı. Sarı kırmızılılar bu maçlarda 4 galibiyet 2 beraberlik alırken 6 kez de yenildi. Ali Palabıyık, 19 kez de Konyaspor maçını yönetti. Yeşil Beyazlı ekip bu maçlarda 7 galibiyet 3 beraberlik elde ederken 9 kez de yenildi. Ankara Bölgesi hakemi, yarın 2.kez Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanacak maçı yönetecek. Bu maçta Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ile Samet Çiçek yapacak.
Ali Palabıyık'ın yönettiği maçlarda Kayserispor'un elde ettiği sonuçlar şöyle:
Ç.RizesporKayserispor 32
AlanyasporKayserispor 51
TrabzonsporKayserispor 40
KayserisporSivasspor 11
KayserisporKonyaspor 21
KasımpaşaKayserispor 31
KayserisporEskişehirspor 00
KayserisporElazığspor 10
Adana DSKayserispor 12
BursasporKayserispor 20
KasımpaşaKayserispor 12
KayserisporAntalyaspor 01
Ali Palabıyık'ın yönettiği maçlarda Konyaspor'un elde ettiği sonuçlar şöyle:
KonyasporKasımpaşa 00
KonyasporGaziantep 00
BeşiktaşKonyaspor 32
ErzurumsporKonyaspor 12
KonyasporFenerbahçe 01
FenerbahçeKonyaspor 32
BursasporKonyaspor 21
AkhisarsporKonyaspor 30
KayserisporKonyaspor 21
KonyasporKasımpaşa 20
KonyasporBursaspor 20
AlanyasporKonyaspor 23
KonyasporKasımpaşa 20
EskişehirsporKonyaspor 12
FenerbahçeKonyaspor 10
KonyasporFenerbahçe 11
FenerbahçeKonyaspor 21
AdanasporKonyaspor 21
KonyasporT.Linyitspor 20
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.