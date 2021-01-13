Restoranda garsonu vurarak öldüren sanığa 25 yıl hapis



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de gittiği restoranda garson Cumali Oruç'u (38), tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Musa Kemer, (29), 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 22 Mart'ta Melikgazi ilçesinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Musa Kemer, gittiği restoranda silahında mermi olup olmadığını kontrol etmek amacıyla havaya ateş açtı. Bu sırada kurşun restoranda çalışan garson Cumali Oruç'a isabet etti. Hastaneye kaldırılan Oruç, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Musa Kemer, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kayseri 1´inci Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın karar duruşmasına Musa Kemer, tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Öldürme kastının olmadığını iddia eden Kemer, "İçerideki herkes sevdiğim insanlardı. Kesinlikle öldürme kastım yoktu. Aramızda hiç bir husumet yoktu. Havaya ateş ettim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Musa Kemer'i, 'kasten adam öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın cezasında 'iyi hal' indirimi uygulanmasına hükmederek, cezayı 25 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2021-01-13 18:14:45



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