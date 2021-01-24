Melikgazi Belediye - Konya Büyükşehir Belediye: 1-3

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) Voleybolda Erkekler 1'inci Ligi A Grubu 12'nci haftasında evinde Konya Büyükşehir Belediyespor'u konuk eden Melikgazi Belediye 3-1 yenildi.SALON: Atatürk

HAKEMLER: İlhan Yasin, Şener Ali Kağan

MELİKGAZİ BELEDİYE: Burak Kılıç, Emincan Kocabaş, Mustafa Altay, Mehmet Can, Daniel Vargas, Ali Shahbazi, Abdullah Belik (L) (Yiğit Korkut, Mustafa Atakan, Berk Seray, Berke Erdoğan, Davut Şahin, Arif Mete, Durkan Safa)

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE: Fikri Berker, Halit Ugan, Ramis Özgür, Yasin Baysal, Eren Öner, Alper Özdemir, Serkan Koçak (L) (Okay Serçe, Berke Eray, Utku Atakan, Berkan Gecekuşu, İsa Karatekin)

SETLER: 21 25, 18 25, 25 22, 20 25

SÜRE: 110 Dakika (25 23 30 32)DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-01-24 16:43:57



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